Test: drei Schlüsselfinder im Vergleich

Das Verbinden geht schnell und unkompliziert (Android, iOS). Generell bietet die App deutlich mehr Funktionen als jene des Chipolo Classic.

Es ist z.B. möglich, sich eine intelligente Erinnerung einzurichten. Dadurch werden Sie benachrichtigt, wenn Sie Ihre Wohnung oder das Büro etc. ohne das Orbit-Gerät verlassen.

Orbit finden

In der Grundansicht tippt man einfach auf die Taste Orbit suchen. Ist der Orbit etwas zu weit weg, dass man dessen Klingeln nicht mehr hört, kann man sich – wenn man die ungefähre Richtung im Büro oder der Wohnung weiss – bewegen. Anhand der ringförmigen Striche, die zuerst fehlen, sieht man sofort, ob man auf der richtigen Fährte ist. Je näher man ist, desto mehr grüne Striche erscheinen. Später hört man das Klingeln wieder.

Das Einzige, was etwas nervt: Wenn die App das Gerät lokalisiert, piepst (und je nach Einstellung vibriert und flasht) es jedesmal. Das verschwindet erst, wenn Sie eine Sicherheitszone definieren (siehe weiter unten).

Smarte Benachrichtigungen: Trennungsalarm

Auch diese App bietet die Zuletzt-gesehen-Option. Ausserdem findet sich in den Einstellungen die Option Trennungsalarm. Wenn sich Orbit und Smartphone zu weit voneinander trennen, beginnen beide Geräte zu klingeln. Praktisch, falls einem der Rucksack geklaut würde oder als Erinnerung, wenn man das Haus verlässt. In unserem Test begann das Läutkonzert, als wir uns mit dem Orbit knapp 60 Meter vom Smartphone entfernt hatten.

Sie können auch eine Sicherheitszone definieren: Ein Wi-Fi-Netzwerk, wo der Trennungsalarm nicht aktiviert wird. Beispielsweise im Büro.

Der Trennungsalarm funktionierte mehrheitlich. Mit einer Ausnahme: Da sass die Testerin bereits im Bus, als sie die Benachrichtigung erhielt. Nur: Der Orbit lag da im Rucksack neben ihr.

Smartphone finden

Durch zweimaliges Tippen auf eine Taste des Orbits beginnt das Handy zu klingeln. Den Klingelton kann man ändern.

Selfies

Sie können damit auch Selfies aus der Ferne machen, wenn Sie die entsprechenden Berechtigungen erteilen. Dazu drückt man einfach auf die Taste rechts des Orbit. Klappte, aber da wir das Smartphone sowieso in der Hand hielten, erschliesst sich uns der Vorteil (z.B. gegenüber Timer) nur bedingt. Bei Gruppenfotos könnte das interessant sein.

Orbitnetz