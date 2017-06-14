Test: Eizo FlexScan EV2451

Beim Panel merkt man erst einmal den Preisunterschied, sowohl im Vergleich zu den teureren Eizo-Modellen als auch zu günstigeren TN-Panels. In Sachen Blickwinkel und Farbtreue kommt kein TN-Panel an IPS heran. Aber IPS garantiert auch nicht perfekte Bildqualität. Das Panel des EV2451 ist klar am unteren Ende des IPS-Angebots einzuordnen. Mit einer Farbabdeckung von rund 96 % sRGB und 73 % Adobe RGB liegt das Panel damit etwa gleichauf mit vergleichbar teuren IPS-Modellen und ist besser als die meisten TN-Panels. Der Kontrast von rund 630:1 ist ebenfalls sehr solid.

Stark zeigt sich das Panel vor allem bei der Farbhomogenität mit einer maximalen Abweichung von 1.8 DeltaE bei 67 % Helligkeit. Bei der Luminanzhomogenität hingegen bekundet der EV2451 ein wenig Mühe. Bis zu 17 % Abweichung vom Maximum gibt es in einzelnen Ecken. Vor allem durch die Mitte verliert das Display an Licht.

Für einen Preis von rund 400 Franken bekommt man ein durchaus solides Panel mit ordentlicher Bildqualität. Allerdings nur in 24 Zoll und mit einer Auflösung von 1920 x 1080 (FHD). Diese beiden Punkte dürften zum Knackpunkt für den EV2451 werden. Während einige Nutzer gezielt nach kleineren Monitoren und niedrigen Auflösungen suchen, kann es für andere nie gross genug sein. Und für 400 Franken gibt es doch einige grosse, hochauflösende Monitore auf dem Markt.