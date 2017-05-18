Test: HP Spectre x360 13,3 (2017)

Wie bereits erwähnt, hat die Tastatur ein wenig mehr Platz erhalten. Dieser macht sich an zwei Orten bemerkbar: Die Tasten sind leicht weiter auseinander platziert, was das Tippen deutlich angenehmer macht. Zudem gibt es am rechten Rand eine neue Spalte Tasten, welche die Befehle «Home», «Page up», «Page down», «End», «Delete» sowie die Pfeiltaste nach rechts beherbergen. Die Leiste braucht einiges an Eingewöhnungszeit. Hauptsächlich nicht einmal wegen der ungewöhnlichen Anordnung der Tasten, sondern mehr wegen ihrer Präsenz am rechten Rand. Wer aus Gewohnheit blind die Backspace- oder Enter-Taste vom Rand der Tastatur her sucht, drückt wohl öfter mal etwas Falsches. Gewohnheitssache, aber gerade für die Leute mühsam, die das Spectre als Zweitgerät verwenden möchten.

Zudem ist das Tastenlayout nicht zu 100 Prozent ein Schweizer Modell. Der Bereich um die Enter-Taste ist eine EU-Variante, die an das Schweizer Layout angepasst wurde. Die spitzen Klammern <> wurden sogar komplett von links nach rechts verschoben. Besser macht es das Touchpad. Die Überempfindlichkeit des Vorgängers konnte ausgemerzt werden, das angenehme Gefühl bleibt erhalten. Mit soliden Klicks und einer guten Grösse ein rundum gelungenes Touchpad.