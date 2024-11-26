Test: iMac M4

Büro

Ob 24 Zoll für das Büro genug sind, steht und fällt mit den verwendeten Programmen. Einen ständigen Wechsel zwischen Office-Anwendungen, der Lagerbewirtschaftung und dem Browser würde ich mir nicht antun wollen. Wird jedoch die meiste Zeit in einer vertikalen Anwendung, gearbeitet, wie etwa dem Bestellwesen, bietet dieses Display einen sehr angenehmen, entspannten Umgang. Auch hier empfiehlt sich die Nanotextur-Beschichtung.

Kein Kinderkram

Es scheint so naheliegend, aber das kann täuschen: Zwar eignet sich der iMac hervorragend für die Schule oder das Studium, doch heute sind mobile Lösungen gefragt, lies: ein MacBook oder ein iPad. Selbst wenn dieses Szenario noch zwei oder drei Jahre in der Zukunft liegt, lohnt sich ein mobiles Gerät, Dank der Leistung der M-SoCs sind die Macs überdurchschnittlich langlebig geworden. Zur Erinnerung: Das erste Apple-eigene SoC, der M1 wurde vor ziemlich genau vier Jahren eingeführt – und gehört laut vielen Stimmen im Internet noch längst nicht zum alten Eisen.

Kaufberatung und Fazit

Ein iMac mit 27-Zoll-Display wäre von sehr vielen Leuten mit offenen Armen empfangen worden. Es gibt im Internet wohl keinen anderen Mac, der so oft nachgefragt wird. Und so weiss nur Apple, warum sie den iMac ohne Not in eine Nische gestellt haben. Denn wenn grössere Displays ein Muss sind, dann greift man gleich zu einem Mac mini, einem Mac Studio oder natürlich zu einem MacBook.

Wer sich jedoch mit der Display-Grösse anfreunden kann, bekommt sehr viel Rechner fürs Geld. Die Darstellung des Displays überzeugt in jeder Hinsicht, der iMac arbeitet geräuschlos und sieht dabei erst noch sehr gut aus. Zwar ist ein Lüfter verbaut, doch mit der Effizienz des M4-SoC stehen die Chancen gut, dass Sie ihn nie zu hören bekommen werden.

Die richtige Konfiguration

Wenn keine besonderen Ansprüche gestellt werden, wäre das kleinste Basis-Modell für 1299 Franken die erste Wahl, doch dem ist nicht so. Bereits die nächsthöhere Konfiguration ist mit 1499 Franken zwar 200 Franken teurer – doch dafür wird so viel mehr geboten, dass dieses Modell zuerst ins Auge gefasst werden sollte.

Leistung. Statt 8 Kerne in der CPU und der GPU spielen beim grösseren Modell je 10 Kerne auf. Dieser Unterschied ist in der Praxis allerdings kaum zu spüren.

Anschlüsse. Auf der Rückseite warten vier Thunderbolt-4-Ports statt nur zwei.

Ethernet. Gigabit-Ethernet ist bereits im Netzteil verbaut.

Display. Wenn Sie auf die Nanotextur im Display Wert legen, dann bleibt nur der Griff zum grösseren Modell. Der kleinsten Ausführung bleibt diese Option verwehrt.

Tastatur. Für den kleinsten iMac ab 1299 Franken stehen zwei verschiedene, farblich passende Tastaturen zur Auswahl: das kleine «Magic Keyboard» ohne Touch ID oder das grosse «Magic Keyboard mit Touch ID und Ziffernblock» (+80 Franken).

Was hingegen den grösseren Modellen vorbehalten bleibt, ist das kleine Magic Keyboard mit Touch ID. Das kann zwar für 149 Franken hinzubestellt werden, allerdings nur in Silber. Ausserdem liegt dann das mitgelieferte Standard-Keyboard nutzlos herum. Wer also Wert auf die praktische Touch ID legt und das kleine Keyboard will, sollte zum nächstgrösseren Modell greifen.