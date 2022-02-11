Test: iPad 9. Gen. (2021)

Die vordere «Selfie-Kamera» ist sogar die bessere von beiden. Das zeigt sich bereits bei der Auflösung von 12 Mpx, während das iPad 8 noch mit mickerigen 1,2 Mpx klarkommen musste. Das Sichtfeld beträgt 122 Grad, was auf eine Brennweite von 28 Millimeter hinausläuft – also auf ein deutliches Weitwinkel. Die Verzerrungen, die dabei naturgemäss entstehen können, werden durch Software eindrücklich kompensiert.

Vor allem aber bietet das Weitwinkel genügend Spielraum für die Funktion «Center Stage», die von Apple staubtrocken mit «Folgemodus» übersetzt wird. Sie passt den Ausschnitt in einer fliessenden Bewegung so an, dass die Person stets zentriert wird, auch wenn sie sich frei bewegt – und das wirkt sehr überzeugend.

Und so bietet das neue iPad alles für die neue Notwendigkeit, öfters vor die Kamera zu treten, um einem Videochat abzuhalten – entweder aus dem Home Office oder beim Unterricht zuhause.

Das neue Display

Wie schon beim Vorgänger durchmisst das Display 10,2 Zoll in der Diagonale. Die Auflösung von 2160×1620 Pixeln führt zu einer angenehmen Pixeldichte von 264 ppi. Vor allem aber handelt es sich um ein True-Tone-Display, das die Farbgebung automatisch an das Umgebungslicht anpasst und zu einem sehr angenehmen, entspannten Leseerlebnis führt, vor allem in den Abendstunden. Wer True Tone einmal am eigenen Auge erlebt hat, will nichts anderes mehr – und mit dem iPad 9 ist diese herausragende Eigenschaft im untersten Preissegment angekommen.

Die Diagonale wiederum bietet einen sehr gefälligen Kompromiss: Die Grösse reicht problemlos aus, um auch komplexere Arbeiten anzugehen und ist doch kompakt genug, um das iPad zum ständigen Begleiter zu machen.

Unterstützung für den Pencil 1

Das Display unterstützt den ersten Apple Pencil, aber nicht den Pencil 2 – auch das hängt direkt von der Display-Technologie ab. Der Pencil 1 wird über den Lightning-Anschluss geladen, der sich unter der Kappe verbirgt. Das funktioniert tadellos und vor allem schnell: Innerhalb einer Minute wird der Stift so weit geladen, dass die nächste Schulstunde in trockenen Tüchern ist. Der Pencil 1 kostet 99 Franken.