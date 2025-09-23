Test: iPhone 17 Pro (Max)

Das iPhone Pro (und das grössere iPhone Pro Max, das hier stets mitgemeint ist) richtet sich nicht nur an Anwender mit wirklich hohen Ansprüchen. Es zielt auch auf die «Man gönnt sich sonst ja nix»-Fraktion: Beim wichtigsten Gerät im Leben ist nur das Beste gut genug – auch wenn nicht alle Eigenschaften von Belang sind.

Das könnte sich mit dem ebenfalls neuen iPhone 17 ändern, denn dieses Modell setzt zur Aufholjagd an – und dies in Bereichen, die uns noch vor einem Jahr fast reflexartig zu den Pro-Modellen greifen liess. Wir werden am Schluss in der Kaufberatung noch einmal darauf eingehen.

Details zum Einstieg

Alle Jahre wieder steht die Kamera im Mittelpunkt des Interesses – und wir werden sie ausgiebig würdigen. Doch zuerst einige Details, die bereits bei der Ankündigung für Aufmerksamkeit sorgten.

SIM und eSIM

Bereits das iPhone 16 Pro war in den USA nur mit eSIM zu haben – also ohne den Schacht für die kleinen Kärtchen. Diese Reduktion wird mit dem iPhone 17 Pro auf weitere Länder ausgedehnt. Doch in den europäischen Ländern bleibt weiterhin die Möglichkeit, zusätzlich zu den eSIMs auch eine physische Karte einzuschieben.

Der SIM-Schacht benötigt allerdings Platz – und der geht zu Lasten der Batterie, die in den hiesigen Modellen ein wenig kleiner ausfällt. Bei der pausenlosen Videowiedergabe, die bei Apple als Referenzwert verwendet wird, schafft es das iPhone Pro Max in der US-Version auf sagenhafte 39 Stunden. Auf der deutschen Seite werden zwar lediglich 37 Stunden angepriesen; doch das wird zu verschmerzen sein.

Davon abgesehen kann in «unseren» Modellen der SIM-Schacht getrost ignoriert werden: Das iPhone 17 Pro unterstützt die Installation von bis zu 8 Profilen mit zugehörigen eSIMs, von denen jeweils zwei gleichzeitig aktiv sein können – etwa um Beruf und Privatleben zu trennen oder im Ausland günstige Datenkontingente zu kaufen.

Im Idealfall wird die eSIM bei der Datenübernahme auf ein neues Gerät automatisch transferiert. Doch in der Praxis hängt das einzig vom Provider ab. Bei meiner Dual-eSIM-Konfiguration wurde die eSIM von Swisscom innerhalb von Sekunden abgeschnorchelt und übertragen. Bei der zweiten eSIM von Galaxus/Sunrise musste hingegen im Online-Zugang ein neuer QR-Code für die Installation angefordert werden.