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Daniel Bader
10. Jul 2014
Lesedauer 3 Min.

Tests

Test: LED-TV Samsung UE55H7080

Flach, gross und vielseitig ausgestattet. So präsentiert sich Samsungs H-Serie mit einer Bilddiagonale von 55 Zoll (140 cm). Der Test verrät die weiteren Qualitäten des Full-HD-Modells.

Samsung UE55H7080: riesig und top ausgestattet

© Quelle: PCtipp.ch

Zuerst zum Äusseren: Das 55 Zoll grosse Panel (140 cm) löst mit Full HD (1920 x 1020 Bildpunkte) auf. Samsung statt sein A+-Modell (durchschnittlicher Verbrauch: 167 Watt) mit einem Twin-Tuner (DVB-C/-T-/S2) aus, um zwei empfangbare und unterschiedliche Sendungen gleichzeitig aufnehmen zu können. Daneben verfügt der Flachbildschirm über vier HDMI-Ports, drei USB-2.0-Ports LAN/WLAN sowie auch einer SCART-Buchse. Einen USB-3.0-Port sucht man allerdings vergeblich. Sämtliche Buchsen sind sehr ordentlich beschriftet und zum Verlegen von Kabel auch gut zugänglich. Wie gehabt bietet Samsung bei der 70980-Reie auch den 3D-Modus mittels Shutter-Brillen an. Der Hersteller legt für den Preis von ca. 1550 Franken, den das Gerät kostet, auch dazu gleich zwei Gläser mit bei.

Samsung UE55H7080: riesig und top ausgestattet

 © Quelle: PCtipp.ch

Im Test hinterlässt das Modell einen vorzüglichen Eindruck: Das Gerät ist innert 8 Sekunden sofort einsatzbereit. Für das Festlegen der Rahmenparameter (Sprache, Uhrzeit, Sendersuchlauf etc.) vergingen im Test rund 10 Minuten. Danach ist der TV sendebereit. Die Menüführung wurde weiter verfeinert. Der Smart Hub lässt sich nicht nur schneller aufrufen, Ein- und Ausblendungen gehen fliessend ineinander über, ohne dass das Bild ruckelt. Am Bild gibt es nichts auszusetzen. Die Bildqualität ist hervorragend, Kontrast und Farbgehalt top. Vor allem mit der zum Vergleich der F-Serie (2013er Serie) verbesserten Micro-Dimming-Funktion optimiert der koreanische Hersteller die dargestellten Bildsequenzen bezüglich des Farbgehalts und Kontrasts, wodurch das dargestellte Bild im Test an Lebendigkeit gewann. Auch schnelle Sequenzen bereiteten dem Model keine Probleme. Samsung gibt die Bildfrequenz mit 800 Hz an. In der Praxis reicht das, um selbst actionreiche Bildsequenzen schlierenfrei darzustellen. Daumen hoch.

Am Sound (4 x 10 Watt) haben wir leider auch bei diesem Modell etwas auszusetzen. Vor allem bei tiefen Tönen kommt das Modell doch an seine Grenzen. Hier klingts zu oft hölzern. Ums gerade zu rücken: Daran leiden viele LED-TVs, da sich die flache Bauweise eines TVs kaum mit einer satten Bass in Einklang bringen lässt.

Fazit: Samsungs UE55H7080 ist ein Top-TV. Bildqualität und Ausstattung sind die Pluspunkte. Bei der Ergonomie und Sound ist das Modell aber nur gutes Mittelmass.

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