Test: Logitech M330

Von aussen ist die M330 eine relativ gewöhnliche Maus. Kabellos (Funk), mit zwei Haupttasten und einem klickbaren Scrollrad. Farbe: schwarz mit schwarzem Griff. Seitentasten sucht man vergeblich. Eine klassische Reisemaus. Doch, was macht die M330 speziell? Es sind die Tasten, respektive deren Klang. Im Gegensatz zum ikonischen Klicken herkömmlicher Mäuse gibt die M330 kaum Geräusche von sich. Die Tasten sind speziell konstruiert, um möglichst wenig Radau zu machen.

Der Klang und die Lautstärke sind in etwa mit dem Klicken eines Touchpads an einem Laptop vergleichbar und damit deutlich leiser als eine Standardmaus. Zu Hause dürfte der Unterschied eher wenig ausmachen, neben einer mechanischen Tastatur ist die M330 sowieso sinnlos. Auch im Büro dürften das Klackern der Tastaturen, das Surren der Drucker und die telefonierenden Kollegen mehr Lärm verursachen als eine Maus. Vielmehr ist das die Maus für unterwegs oder für Orte, an denen Ruhe wichtig ist. In Bibliotheken beispielsweise.

Der Faktor unterwegs fällt eigentlich weniger wegen der Klickgeräusche ins Gewicht, sondern mehr wegen der kompakten Form der M330. Die Maus ist trotz ihrer Grösse noch bequem, auch wenn das Scrollrad für grosse Hände etwas schwer zu erreichen ist. Zudem verfügt die M330 über ein nützliches Staufach auf der Unterseite der Maus, in dem man den Funk-Dongle verstauen kann. Da es sich um eine Funkmaus handelt, braucht man leider stets einen freien USB-A-Port, um den Dongle anzuschliessen.

Für Reisen von Vor- oder Nachteil kann die Stromversorgung sein. Die M330 wird mit einer einzelnen AA-Batterie versorgt. Das hat den Vorteil, dass man Batterien auf Vorrat mit sich tragen und im Fall eines leeren Akkus schnell neu laden kann, ohne auf eine Steckdose oder einen USB-Anschluss angewiesen zu sein. Andererseits wäre ein per USB ladbarer Akku unkomplizierter.

Der grösste Mangel der M330 ist die Absenz jeglicher Seitentasten. Wer sich Vor- und Zurückknöpfe gewohnt ist, wird mit der M330 seine Mühe haben. Gleiches gilt für Personen mit grossen Händen.

Fazit

Die M330 ist eine solide Reisemaus. Schön leise und kompakt. Für zu Hause jedoch zu wenig.