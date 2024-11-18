Test: Mac mini M4

GeForce NOW ist ein reiner Streaming-Dienst für Spiele, die anderswo gekauft wurden. Der Microsoft Gamepass Ultimate bietet hingegen für knapp 20 Franken pro Monat nicht nur die Infrastruktur, sondern auch ein gerütteltes Mass an Blockbustern, die im Abo zum Spielen bereitstehen – und das teilweise sogar ab dem ersten Tag der Veröffentlichung. Die Spiele lassen sich ausserdem auf der Xbox, dem PC und im Browser an den Apple-Geräten spielen.

Es gibt also genügend Futter für den Mac mini – nur eben nicht in derselben Menge, wie an einem Gaming-PC. Diese Einschränkung sollte im Hinterkopf behalten werden, wenn der Mac mini nicht fürs Büro, sondern für den Nachwuchs gedacht ist, der mit seinen Kumpels die angesagten Titel online spielen möchte.

Kaufberatung und Fazit

Zu guter Letzt bleibt die kniffelige Frage nach der richtigen Konfiguration. Der Mac mini ist so skalierbar wie kaum ein anderer Rechner, aber das hat seinen Preis – und der reicht von 599 Franken für das kleinste Basismodell bis zu 4999 Franken für den maximalen Ausbau.

RAM. Alle Grundkonfigurationen starten jetzt bei 16 GB RAM, das Basismodell mit dem M4 Pro sogar bei 24 GB. Bei den Vorgängern waren es noch mickerige 8 GB, was das Update auf 16 GB für 220 Franken fast schon zur Pflicht werden liess. Diese Zeiten sind endlich vorbei. Das liegt auch daran, dass Apple die eigene K.I. «Apple Intelligence» im nächsten Jahr mit Hochdruck vorantreiben wird – und die benötigt mehr Speicher.

Diese 16 GB sind jedoch genug, dass man bereits mit dem Basismodell auf der sicheren Seite steht. Erst wenn die Anforderungen höher sind, empfiehlt sich die Aufrüstung auf 24 GB (+200 Franken) oder sogar auf 32 GB (+400 Franken).

Aus eigener Erfahrung mit einem M2 kann ich jedoch sagen, dass es dazu gute Gründe braucht – etwa die Videoverarbeitung auf hohem Niveau, Musik- und K.I.-Anwendungen oder den Umgang mit sehr grossen Datenmengen. Nur gerade Photoshop und andere DTP-Programme reichen nicht aus, um den Mac mini mit 16 GB in Bedrängnis zu bringen.

Die Modelle mit M4 Pro starten hingegen mit 24 GB und lassen sich optional auf 48 GB (+400 Franken) oder 64 GB (+600 Franken) aufrüsten. Das kann allerdings nicht nachträglich geschehen, sodass der bestellte Speicher für alle Zeiten in Stein gemeisselt ist.

Gemeinsamer Speicher. Bei solchen Mengen muss bedacht werden, dass Apples M-SoC einen superschnellen «gemeinsamen Arbeitsspeicher» verwenden, mit dem die Daten mit einer Speicher-Bandbreite von 120 GB (M4) respektive 273 Gigabytes (M4 Pro) pro Sekunde durch das System gejagt werden. Von diesem Speicher holen sich die CPU, die GPU und die Neural Engine so viel, wie sie gerade brauchen – und das mit enorm kurzen Reaktionszeiten, weil keine Daten zwischen verschiedenen Speichern verschoben werden müssen. Wer also einen Mac mini mit 64 GB bestellt, hat vermutlich umfangreiche 3D- oder K.I.-Berechnungen im Sinn – oder Musik-Anwendungen mit unzähligen Spuren.

SSD. Kostspielig bleibt das Upgrade der SSD. Die kleinste Ausführung mit 256 GB ist sehr knapp bemessen. Sie reicht für die meisten Büro-Anwendungen – oder für Umgebungen, bei denen sehr stark auf externe Massenspeicher, Cloud-Dienste oder Server gesetzt wird. Doch viel Fotosammlungen sind heute gross genug, um eine SSD mit 256 GB zu überfordern.

Wahlweise stehen beim M4 Upgrades auf 512 GB (+200 Franken), 1 TB (+400 Franken) und 2 TB (+800 Franken) zur Auswahl. Die Modelle mit dem M4 Pro beginnen hingegen bei 512 GB SSD; anschliessend schaukeln sich die Upgrades auf bis zu 8 TB (+2400 Franken) hoch.

Was für Apple-Verhältnisse ebenfalls eine kleine Sensation ist: Die SSD ist nicht mehr auf dem SoC verlötet, sondern gesteckt – und liesse sich somit tauschen. Allerdings ist zurzeit unklar, wie sich das im realen Leben niederschlägt. Der Anschluss der SSD ist proprietär. Apple selbst bietet keine einzelnen SSDs an, sodass dieses Feld von Drittanbietern beackert werden muss. Welche Herausforderungen es zu meistern gilt und überhaupt jemals solche SSDs erscheinen, steht noch in den Sternen. Wer also auf Nummer Sicher gehen will, schluckt die Kröte und wählt bereits bei der Bestellung eine SSD, die für die nächsten fünf Jahre gross genug ist.

Fazit

Der neue Mac mini ist der beste Desktop-Mac, den Apple für die breite Masse je gebaut hat. Mehr noch: Vermutlich ist er der beste Desktop-Rechner überhaupt, wenn das eigene Arbeitsprofil passt und Windows oder Gaming keine Sachzwänge sind. Eine so hochgradig skalierbare Architektur in einem Gehäuse von 0,8 Litern und zu einem Preis ab 599 Franken: Mit der nötigen Umsicht bei der Konfiguration ist die Freude auf Jahre hinaus garantiert.