Test: MacBook Pro M5 (14 Zoll)

Unterlassungssünden

Während sich das fehlende Netzteil problemlos schönreden lässt, hapert es an einer anderen Stelle: den Funktechnologien. Sowohl der N1-Chip als auch das C1X-Modem glänzen durch Abwesenheit. Bei beiden Komponenten handelt es sich um brandneue Eigenentwicklungen von Apple, die in diesem Jahr sowohl im iPad Pro M5 als auch im iPhone Air ihren Einstand feiern.

Kein N1-Chip. Der N1 kümmert sich in den besagten Geräten um die Verbindungen über Wi-Fi 7, Bluetooth 6 und Thread. Stattdessen funken im MacBook Pro Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3. Und so ganz nebenbei wäre auch echtes GPS mit an Bord gewesen. In den meisten Fällen spielt es zwar hier und heute keine Rolle, ob nun Wi-Fi 6E oder Wi-Fi 7 zum Einsatz kommt. Aber in Anbetracht der Langlebigkeit des MacBook Pro irritiert diese Entscheidung ein wenig.

Kein C1X-Modem. Auch das hätte einem brandneuen MacBook mit dem Zusatz «Pro» gut zu Gesicht gestanden: das C1X-Modem. Im iPad Pro M5 und iPhone Air sorgt es für schnelle 5G-Verbindungen. Das C1X stützt sich dabei komplett auf eine eSIM, die im MacBook Pro mit Leichtigkeit Platz gehabt hätte. Und nebenbei wäre mit seiner Verwendung eine Ära zu Ende gegangen, in der ein Apple-Laptop immer noch auf ein iPhone für das Tethering angewiesen ist.

Kurzum, die beiden Chips hätten einen markanten Unterschied gemacht. Warum sie nicht verbaut wurden, weiss derzeit nur Apple selbst.

Kaufberatung und Fazit

Ein M5 ist ein M5 ist ein M5. Das neue SoC im MacBook Pro wird exakt dasselbe sein, wie jenes im nächsten MacBook Air – vielleicht mit einer etwas langsameren SSD kombiniert.

Und so bleiben als Unterscheidungsmerkmale die Anzahl der Anschlüsse, die präsenten Lautsprecher und vor allem die Qualität des Displays: Mit seiner Strahlkraft von bis zu 1600 Nits, der Wiederholfrequenz von 120 Hz und dem hervorragend entspiegelten Nanontextur-Glas kann es den Ausschlag geben – auch für Pendler, die täglich im Zug arbeiten.

Der Unterschied, in Zahlen ausgedrückt

Das Basismodell des MacBook Pro mit 512 GB SSD und 16 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher kostet 1549 Franken, mit Nanotextur-Glas 1699 Franken. Das MacBook Air wird in dieser Konfiguration voraussichtlich 1149 Franken kosten, wenn die aktuelle Preisgestaltung beibehalten wird – aber ohne die Option auf das matte Display, das ausserdem 1 Zoll weniger Diagonale bietet.

Und so stehen zahlreiche Interessenten vor einer kniffligen Frage, die für viel Kopfzerbrechen sorgen wird: Bin ich bereit, für das bessere Display mindestens 400 Franken mehr zu bezahlen und nebenbei noch 300 Gramm mehr mitzuschleppen? Ich selbst bin einfach nur froh, diese Entscheidung im Augenblick nicht treffen zu müssen – denn an diesem Dilemma würde ich vermutlich verzweifeln.

Fazit

Der ausgezeichnete Eindruck wird einzig dadurch getrübt, dass es die neuesten Apple-Chips nicht in ein Pro-Gerät geschafft haben. Und so fehlen dem MacBook Pro weiterhin ein mobiler Internetzugang, GPS und Wi-Fi 7. Ob das einen Abschlag von einem halben Stern in der Wertung gerechtfertigt hätte? Vielleicht. Aber das liegt wohl im persönlichen Ermessen.

Denn was bleibt, ist ein Gerät, das in jeder verbleibenden Hinsicht überzeugt: vom Rekordtempo über die Ausstattung bis hin zur Verarbeitung. Es mutet deshalb ein wenig seltsam an, es als «Einsteigermodell» der Linie zu bezeichnen – denn unter dem Strich bietet es Highend vom Feinsten.