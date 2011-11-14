Test: MP3-Portale im Vergleich

Die Musik-CD befindet sich in einem ständigen Sinkflug und dieser Trend wird sich auch nicht mehr umkehren. Denn legale Download-Portale entbinden den Käufer von der Pflicht, eine ganze CD zu kaufen, nur um an ein einzelnes Stück heranzukommen. Die Webläden sind ausserdem rund um die Uhr geöffnet und jeder Song kann am PC Probe gehört werden.

Wir haben die drei wichtigsten Musikportale für Schweizer getestet. Jedes einzelne bietet eine unüberschaubare Fülle an verschiedenen Titeln. Unterschiede zeigen sich jedoch beim Einkaufserlebnis, bei der Qualität und nicht zuletzt beim Preis. Letzteren haben wir mit dem Album «Born This Way (Bonus Track Version)» von Lady Gaga getestet und dabei dramatische Unterschiede festgestellt. Allerdings variiert die Preisgestaltung von Album zu Album, sodass der Unterschied nicht in jedem Fall so markant ausfallen muss. Trotzdem lohnt es sich, vor dem Kauf genau hinzusehen.

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Die Stores einzeln unter der Lupe

Der iTunes Music Store von Apple ist nahtlos in die Multimedia-Software iTunes integriert. Der Verkauf wird im Gegensatz zur Konkurrenz also nicht in einem Browser abgewickelt. So kann bei der Darstellung mit der grossen Kelle angerichtet werden.

In Sachen Attraktivität, Benutzerführung und Übersichtlichkeit hat dieser Shop die Nase vorn. Zudem bietet er die beste Klangqualität und als einziger Hörproben von 90 Sekunden Dauer. Dateien werden im AAC-Format angeboten und sind mit 256 Kbit/s codiert. Diese können problemlos von allen Apple-Geräten und PCs abgespielt werden, aber auch portable Musik-Player moderner Bauart spielen sie ab. Wer die Musik auf älteren Playern hören will, muss diese unter Umständen zuerst in MP3-Dateien umwandeln.