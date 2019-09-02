Anzeige
Anzeige
Anzeige
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
2. Sep 2019
Lesedauer 5 Min.

Tests

Test: Multifunktionsgerät HP Officejet Pro 9022

HPs neuer Officejet Pro 9022 bringt Tinte in die Office-Welt. Das moderne Büro-Multifunktionsgerät will dazu bei Drucktempo, Ausstattung und Bedienung überzeugen. Der PCtipp-Test verrät, ob dies in der Praxis gelingt.

HP Officejet Pro 9022: mit 2 × 250 Blatt an Papiervorrat

© Quelle: PCtipp.ch

Es hört sich verlockend an, was Hersteller Hewlett Packard in sein neues All-in-One-Spitzenmodell, den Officejet Pro 9022 (Strassenpreis: Fr. 260.-), hineinpackt: Das MFG druckt soll bis zu 24 Seiten pro Minute drucken, kann dank seiner Duplexeinheit für den Druck und (!) Scan selbst doppelseitige Dokumente (also mit bedruckter Vorder- und Rückseite) in einem Rutsch kopieren, und soll, so der Hersteller, auch beim Tintenverbrauch recht genügsam sein.

HP Officejet Pro 9022: mit 2 × 250 Blatt an Papiervorrat

 © Quelle: PCtipp.ch

Der Reihe nach: Das kompakt gebaute 4-in-1-Gerät (44 × 55 × 32 cm, B × T × H) ist Drucker, Scanner, Kopierer und Fax in einem. Gedruckt wird mit vier Patronen (Schwarz, Magenta, Cyan und Gelb), die sich, sofern diese leer sind, auch einzeln austauschen lassen. Der Papiervorrat umfasst üppige 2 × 250 Blatt. Das Ausgabefach kann dagegen bis zu 100 Blatt aufnehmen. Auf der Oberseite des Gerätes befindet sich zudem die ADF-Einheit (steht für Automatic Document Feeder = automatischer Vorlageneinzug).

HP Officejet Pro 9022: auch Duplexscans sind möglich

 © Quelle: PCtipp.ch

Dieses Fach kann nochmals insgesamt 35 Blatt aufnehmen, um sogar auch doppelseitige Dokumente in einem Durchgang zu scannen und dank integrierter Duplexdruckeinheit auch zu kopieren. Gerade dieses Feature kann in der Praxis viel Zeit einsparen (mehr dazu auf der nächsten Seite). Komplettiert wird die Ausstattung mit einem vorderseitigen USB-Direkt-, LAN- und rückseitigen USB-Port. Um auch kabellos mit dem MFG zu arbeiten, hat Hersteller HP zusätzlich WLAN-N verbaut. Autark bedienen lässt sich der Officejet Pro 9022 mit seinem 6,75 cm grossen farbigen Touchscreen. Der fällt mit seiner Grösse zwar nicht üppig aus, erfüllt aber noch, unserer Meinung nach, das Mindestmass. Ein separater Ziffernblock zur Eingabe fehlt dem Gerät allerdings.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Installation und Tempo

Installation und Tempo

Die Installation

Inbetriebnahme: einfache Installation der Software

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Installation verläuft bei HP-Druckern immer nach dem gleichen Schema, und wird mit einem bebilderten Faltblatt in verschiedenen Sprachen, das dem Gerät beiliegt, sinnvoll unterstützt. Für den lokalen Anschluss via USB-Port empfiehlt es sich, zuerst die «Installer»-Software «123.hp.com» herunterzuladen. Danach, während der Softwareinstallation, wird das am USB-Port eingesteckte All-in-One-Gerät bereits gefunden und mit neusten Treibern respektive optionalen Softwarekomponenten, falls gewünscht, fertig installiert. Summa summarum nimmt diese Installation rund 5 bis 10 Minuten in Beschlag. Danach kann bereits gedruckt, gescannt, kopiert und gefaxt werden.

HPs Smart App: Installation auf dem Smartphone

 © Quelle: PCtipp.ch

Wer den Drucker über sein Smartphone in Betrieb nehmen will, kann dies genauso elegant per Smart-App des Herstellers erledigen. Nach der Installation lässt sich dann per Handy drucken oder auch scannen, und zwar vom gesamten Netzwerk aus.

Gut gefallen hat uns dabei die Implementierung der Digitalisierungseinheit: Gescannt werden kann nämlich direkt auf den USB-Stick, in (Netzwerk-) und Cloud-Ordner, Share-Point und natürlich auch E-Mail. Zum gesamten Bedienmenü: Wie gesagt fällt der farbige Touchscreen nicht gerade gross aus, dafür ist er aber aufgeräumt. Auch weniger technikaffine Anwender dürften sich aufgrund der klaren transparenten Menüstruktur schnell zurechtfinden, auf verschachtelte Untermenüs (z.B. Druck, ein- oder doppelseitig, 1 nach 2, 2 nach 2, usw.) hat der Hersteller weitgehend verzichtet. Im Test liess sich mit den typischen Finger-Wischbewegungen zwischen den Menüs schnell hin- und herwechseln

Lesen Sie auf der nächsten Seite Drucktempo und Qualität

Drucktempo und Qualität

Druckqualität

Wie gut Tempo und Qualität beim Druck tatsächlich sind, offenbaren unsere vielseitigen Tests. Kurzum: In unseren Geschwindigkeitstests erwies sich der Officejet Pro 9022 als regelrechter Turbo. Nach nur 8 Sekunden liegt das erste A4-Blatt im Ausgabefach, nur 29 Sekunden benötigt das Gerät für unser 10-seitiges, farbiges Mischdokument, das aus Text, farbigen Diagrammen, Tabelle und Grafiken besteht.

HP Officejet Pro 9022: Fotodruck

 © Quelle: PCtipp.ch

Um 10 Blatt einseitig bedrucktes Papier auf fünf doppelseitig bedruckte Blätter per Duplexeinheit umzuwandeln, vergehen ebenso kurze 52 Sekunden. So richtig lässt das MFG (Multifunktionsgerät) seine Muskeln spielen, wenn es darum geht, doppelseitige Dokumente per ADF-Einheit zu kopieren. So benötigt das MFG nur 45 Sekunden, um unser doppelseitig bedrucktes Dokument 1:1 durch das Tintendruckwerk zu schleusen und auszugeben. Das ist für ein Gerät dieser Preisklasse einzigartig. Beim A4-Fotodruck vergehen hingegen 55 Sekunden, bis das Foto, in «bester» Qualität, fixfertig vor uns lag.

HP Officejet Pro 9022: scharfer Textdruck

 © Quelle: PCtipp.ch

Und wie es mit der Qualität der Ausdrucke ausschaut? Auch hier hinterlässt das Multifunktionsgerät einen starken Eindruck. Der Textausdruck ist sauber, störende Satellitenpixel an den Rändern der Buchstaben, die das gesamte Textbild aufschwämmen und die einzelnen Buchstaben ausgefranst erscheinen lassen würden, sind selbst nicht bei 50-facher Mikroskop-Vergrösserung zu sehen.

HP Officejet Pro 9022: präziser farbiger Diagrammdruck

 © Quelle: PCtipp.ch

Schräge Linien werden ebenso sauber aufs Blatt Papier gebracht, und was genauso wichtig ist, ohne Aussetzer innerhalb der Linie. Beim immerhin möglichen, randlosen Vierfarbdruck kommen die Ergebnisse auf dem Blatt Papier bezüglich des Fotodrucks nicht ganz an die eines Spezialisten mit fünf oder sechs Einzelpatronen heran. Aber immerhin: Dafür, dass mit vier Patronen gedruckt wird, ist das Druckbild wiederum scharf, detailliert und auch die Farbübergänge sind präzise genug.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Druckkosten und Fazit

Druckkosten und Fazit

Druckkosten

HP Officejet Pro 9022: günstiges Multifunktionsgerät

 © Quelle: PCtipp.ch

Zu den Druckkosten: HP bietet einen günstigen Seitenpreis. Genutzt werden kann dazu die HP-Tinten-Flatrate «Instant Ink». Das Besondere: Im Kaufpreis mit drin sind zwei Probemonate des HP-Tinten-Flatrate-Dienstes. Auch das gibt dem Gerät ab Start einen guten Mehrwert.

HP Officejet Pro 9022: Tintenbehälter lassen sich von vorne hineinschieben.

 © Quelle: PCtipp.ch

Wird nach den beiden Probemonaten auf die automatische Zulieferung verzichtet, die ebenso bei «Instant Ink» Bestandteil ist, und separat Tinte gekauft, werden für eine schwarzweisse A4-Seite mittelteure 4,6 Rappen fällig, für eine entsprechend farbige Seite müssen Anwender hingegen 10,1 Rappen bezahlen. Noch teurer wird das Ganze selbstverständlich, wenn auf intensiven Farbfotodruck zurückgegriffen wird. Dann liegen die Seitenpreise, je nach Grösse des Bilder und Formates schnell um das 4- bis 7-fache höher. Der Kauf beinhaltet eine zweijährige Bring-In-Garantie auf das Gerät.

Fazit: HPs Officejet Pro 9020 ist eine Messlatte für die Konkurrenz. Das MFG bietet einen schnellen, präzisen und detailreichen Office-Druck, faire Verbrauchspreise, und eine hervorragende Ausstattung, der es quasi an nichts fehlt. Interessant für Vieldrucker ist die Instant-Ink-Flatrate, die dadurch für überschaubare und kalkulierbare Preise sorgt.

Inhalt

Testergebnis

Pros + Cons

  • Ausstattung
  • Bedienung
  • Drucktempo
  • Druckqualität
  • Kleiner
  • farbiger Touchscreen
  • mittelteurer Unterhalt

Details:  Tintenstrahl-Multifunktionsgerät (Drucker, Scanner, Kopierer, Fax), vier einzelne Patronen, 1200 x 1200 dpi, Duplexeinheit für Druck und Scan, ADF: 35 Blatt, Papiervorrat: 2 x 250 Blatt, Touchscreen: 6,75 cm, 2 Jahre Bring In

Preis:  Fr. 260.-

Infos: 
www.melectronics.ch

Kommentare

Software Betriebssysteme Cloud Datenverwaltung Drucker Hardware Internet Netzwerk Office Smartphones Speicher Virenscanner Web-Dienste Zubehör Software & Tools Internet & Sicherheit Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
EU will Bearbeitungsgebühr für billige Online-Importe
Chinesische Onlinehändler schicken jeden Tag tausende Päckchen mit billigen Artikeln nach Europa. Die EU will den daraus resultierenden steigenden Kosten mit einer Abgabe für die Bearbeitung begegnen.
2 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
IBM und ETH Zürich entwickeln Algorithmen für KI und Quantencomputing
IBM und ETH Zürich treiben die Entwicklung neuer Algorithmen voran, die KI, klassische Datenverarbeitung und Quantencomputing verbinden. In den nächsten zehn Jahren will man damit gemeinsam komplexe Probleme in Wirtschaft und Wissenschaft effizienter lösen.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
6. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Vodafone sammelt eine Million alte Handys für den WWF
Vodafone und der WWF haben ihr gemeinsames Kampagnenziel erreicht: Insgesamt wurden eine Million ungenutzter Handys gesammelt. Für jedes Gerät spendete der Netzbetreiber ein britisches Pfund für die Projekte der Naturschutzorganisation.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Tests
KI-Produkte
Hier bringt KI einen echten Mehrwert
Was haben neue Laptops, Smartphones, Sicherheits-Suiten oder auch 1-Klick-Websitebaukästen gemeinsam? Sie alle benutzen KI, um den Arbeitsablauf massiv zu beschleunigen. PCtipp stellt die spannendsten Produkte vor, bei denen KI wirklich etwas bringt.
6 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
26. Mär 2026
Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Aufmacher.png
Tests
TV-Kopfhörer
Im Test – Sennheiser RS 275
Fernsehen, ohne andere zu stören – und dabei jedes Wort verstehen: Genau hier setzt Sennheisers Kopfhörer-Bundle RS 275 an. Der Fokus liegt nicht auf audiophilem High End, sondern auf klaren Stimmen, hohem Komfort und einer möglichst einfachen Integration am TV.
4 Minuten
2026_Sascha 2 breit frei[29].jpg
Sascha Zäch
16. Feb 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare