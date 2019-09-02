Test: Multifunktionsgerät HP Officejet Pro 9022

Wer den Drucker über sein Smartphone in Betrieb nehmen will, kann dies genauso elegant per Smart-App des Herstellers erledigen. Nach der Installation lässt sich dann per Handy drucken oder auch scannen, und zwar vom gesamten Netzwerk aus.

Gut gefallen hat uns dabei die Implementierung der Digitalisierungseinheit: Gescannt werden kann nämlich direkt auf den USB-Stick, in (Netzwerk-) und Cloud-Ordner, Share-Point und natürlich auch E-Mail. Zum gesamten Bedienmenü: Wie gesagt fällt der farbige Touchscreen nicht gerade gross aus, dafür ist er aber aufgeräumt. Auch weniger technikaffine Anwender dürften sich aufgrund der klaren transparenten Menüstruktur schnell zurechtfinden, auf verschachtelte Untermenüs (z.B. Druck, ein- oder doppelseitig, 1 nach 2, 2 nach 2, usw.) hat der Hersteller weitgehend verzichtet. Im Test liess sich mit den typischen Finger-Wischbewegungen zwischen den Menüs schnell hin- und herwechseln

Lesen Sie auf der nächsten Seite Drucktempo und Qualität

Drucktempo und Qualität

Druckqualität

Wie gut Tempo und Qualität beim Druck tatsächlich sind, offenbaren unsere vielseitigen Tests. Kurzum: In unseren Geschwindigkeitstests erwies sich der Officejet Pro 9022 als regelrechter Turbo. Nach nur 8 Sekunden liegt das erste A4-Blatt im Ausgabefach, nur 29 Sekunden benötigt das Gerät für unser 10-seitiges, farbiges Mischdokument, das aus Text, farbigen Diagrammen, Tabelle und Grafiken besteht.