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Sascha Zäch
30. Jan 2024
Lesedauer 4 Min.

Test-Kopfhörer

Test: Sennheiser Accentum Wireless

Eine überragende Akkulaufzeit und Top-Sound zum günstigen Preis: Das verspricht Sennheiser mit dem Accentum Wireless. Das PCtipp-Testcenter macht keine Gefangenen und hat den Sennheiser-Kopfhörer so richtig in die Mangel genommen.

Bei den Farben gibt sich der Accentum Wireless klassisch. Zur Auswahl stehen Schwarz und Weiss

© (Quelle: Sennheiser)

Beim Preis hält Sennheiser schon mal Wort: Für 136 Franken gibts den Accentum Wireless zum Beispiel bei digitec.ch wahlweise in Weiss oder Schwarz. Das ist für einen drahtlosen Over-Ear-Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung mehr als fair, wenn er denn auch punkto Qualität und Sound überzeugt.

Der Preis macht sich bei der spartanischen Verpackung bemerkbar. Kopfhörer, ein USB-A-zu-USB-C-Kabel und eine Kurzanleitung – mehr gibts nicht. Ich hätte mir zumindest noch einen Transportbeutel gewünscht, denn der Kopfhörer kann nicht zusammengeklappt werden. So ist man gezwungen, diesen bei Nichtgebrauch um den Hals zu tragen oder eine grosse Tasche bzw. einen Rucksack mit sich herumzuschleppen.

Die Ohrmuscheln sind drehbar. Falten ist nicht drin

 © Quelle: Sennheiser

Das Kabel dient zum Aufladen. Wer den Kopfhörer allerdings nicht am PC oder Notebook mit Strom betanken möchte, sondern ihn an eine Stromsteckdose anschliessen will, benötigt zusätzlich einen USB-Steckdosenadapter. Das Kabel dient auch als Audioverbindung, wenn die Batterie in den letzten Atemzügen liegt. So kann der Accentum Wireless ganz «unwireless» per Kabel wie ein herkömmliches Headset betrieben werden. Leider geht das wegen des USB-A-Ports nur an PCs und Notebooks mit entsprechendem Anschluss. Fürs Smartphone oder für Laptops mit USB-C-Port braucht es wiederum einen Adapter. Und ja: Der Kopfhörer hat nur einen USB-C-Ausgang, keinen Klinkenport.

Wer den Accentum Wireless an der Steckdose aufladen will, benötigt einen solchen Adapter

 © Quelle: Sennheiser

Das Design des Sennheiser-Kopfhörers ist schlicht und funktional. Er fällt nicht auf, ist gut verarbeitet und sitzt bequem und fest auf den Ohren – für meinen grossen Kopf allerdings etwas zu fest. Mein Rat: Brillenträger sollten den Accentum Wireless unbedingt zuerst probetragen.

Das Design ist schlicht und funktional

 © Quelle: Sennheiser

Ein Klacks ist die Installation. Dank der Kurzanleitung ist der Sennheiser-Lauscher in wenigen Sekunden am Handy eingerichtet: Die dazugehörige App «Smart Control» aufs Smartphone (Android oder iOS) herunterladen, Bluetooth am Telefon einschalten, den Pairing-Knopf am Kopfhörer 5 Sekunden drücken, den Hinweisen folgen … das war es.

Der Accentum Wireless unterstützt Multipoint-Bluetooth und kann sich die Verbindungsprofile von bis zu sechs Geräten merken. Die Tasten am rechten Hörer sind problemlos erreichbar und reagieren flink. Die wichtigsten Funktionen wie «Einschalten», «Ausschalten», «Lautstärke», «Abspielen», «Pause», «Song überspringen» etc. sind vorhanden.

Die «Smart Control»-App bietet einen 5-Band-Equalizer und diverse Einstellungen wie Soundzonen (Musikeinstellungen für gewisse Orte wie «Büro» oder «zu Hause»), Aktivieren der Geräuschunterdrückung und Presets. Die App ist sehr übersichtlich und nicht allzu komplex. Für die Geräuschunterdrückung hätte ich mir etwas mehr Optionen gewünscht, zum Beispiel für deren Stärke oder die Umgebungssituation.

Mit der «Smart Control»-App wird der Accentum Wireless noch mächtiger

 © Quelle: Sennheiser

Kommen wir zum heiligen Gral, dem Sound. Das ist ein Sennheiser-Kopfhörer … und das merkt man im positiven Sinne. Der Accentum Wireless bietet gute Sennheiser-Qualität. Das Soundprofil ist sehr neutral; Bass, Mitten und Höhen geben sich harmonisch die Klinke in die Hand. Somit eignet sich der Kopfhörer für alle Genres – ob Hip-Hop, Rock, Klassik, Jazz, Elektro oder Pop; und dann gibts ja noch den Equalizer in der App.

Erwartet aber keine Offenbarung. Das ist kein High-End-Kopfhörer. Im Vergleich mit Top-Lauschern fehlt es dem Accentum Wireless am letzten Quäntchen Brillanz und Details. Auch die räumliche Verteilung der Instrumente spielt bei einem echten Top-Kopfhörer in einer ganz anderen Liga. Aber dafür ist dieser Bluetooth-Kopfhörer auch nicht gedacht. Er ist ein Alleskönner, der mit jedem Genre zurechtkommt, einen tollen Sound bietet und sich in Verbindung mit einem Smartphone am wohlsten fühlt. Hinzu kommt die gute Geräuschunterdrückung, die beim Musikhören unliebsame Störungen effizient ausblendet. Läuft keine Musik, schottet der Sennheiser-Kopfhörer aber nicht komplett ab – hier sind andere extremer. Gut ist ebenfalls die Telefonqualität. Man versteht das Gegenüber klar und deutlich – und umgekehrt.

Die Akkulaufzeit gibt Sennheiser mit 50 Stunden an. Ich konnte die volle Stundenzahl nicht ausreizen, aber hatte selbst nach ein paar Stunden Musikhören nur wenige Prozent Strom verloren. Auch hier hält Sennheiser sein Versprechen. Zudem bietet der Accentum Wireles eine Schnelladefunktion, um ihn in nur 10 Minuten mit 5 Stunden Energie zu betanken.

Fazit: Wer einen unkomplizierten Allround-Kopfhörer für unterwegs zum fairen Preis sucht, ist beim Accentum Wireless richtig. Er ist einfach zu bedienen, bietet eine gute Akkulaufzeit, eine effiziente Geräuschunterdrückung und einen schönen Sound.

Testergebnis

Pros + Cons

  • Soundqualität
  • App
  • Bedienung
  • Installation
  • Akkulaufzeit
  • Preis
  • Geräuschunterdrückung
  • Kein Transportbeutel
  • kein Stromadapter
  • kein Klinkenport
  • für grosse Köpfe eventuell zu eng

Details:  Over-Ear-Kopfhörer (37 mm; dynamisch), 10 Hz bis 22 kHz, Bluetooth 5.2, SBC, AAC, aptX, aptX HD, mSBC, CVSD, 50 h Akkulaufzeit, USB-C, 222 Gramm

Preis:  136.–

Infos: 
Gesehen bei: digitec.ch

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