Test: Sennheiser Accentum Wireless

Kommen wir zum heiligen Gral, dem Sound. Das ist ein Sennheiser-Kopfhörer … und das merkt man im positiven Sinne. Der Accentum Wireless bietet gute Sennheiser-Qualität. Das Soundprofil ist sehr neutral; Bass, Mitten und Höhen geben sich harmonisch die Klinke in die Hand. Somit eignet sich der Kopfhörer für alle Genres – ob Hip-Hop, Rock, Klassik, Jazz, Elektro oder Pop; und dann gibts ja noch den Equalizer in der App.

Erwartet aber keine Offenbarung. Das ist kein High-End-Kopfhörer. Im Vergleich mit Top-Lauschern fehlt es dem Accentum Wireless am letzten Quäntchen Brillanz und Details. Auch die räumliche Verteilung der Instrumente spielt bei einem echten Top-Kopfhörer in einer ganz anderen Liga. Aber dafür ist dieser Bluetooth-Kopfhörer auch nicht gedacht. Er ist ein Alleskönner, der mit jedem Genre zurechtkommt, einen tollen Sound bietet und sich in Verbindung mit einem Smartphone am wohlsten fühlt. Hinzu kommt die gute Geräuschunterdrückung, die beim Musikhören unliebsame Störungen effizient ausblendet. Läuft keine Musik, schottet der Sennheiser-Kopfhörer aber nicht komplett ab – hier sind andere extremer. Gut ist ebenfalls die Telefonqualität. Man versteht das Gegenüber klar und deutlich – und umgekehrt.

Die Akkulaufzeit gibt Sennheiser mit 50 Stunden an. Ich konnte die volle Stundenzahl nicht ausreizen, aber hatte selbst nach ein paar Stunden Musikhören nur wenige Prozent Strom verloren. Auch hier hält Sennheiser sein Versprechen. Zudem bietet der Accentum Wireles eine Schnelladefunktion, um ihn in nur 10 Minuten mit 5 Stunden Energie zu betanken.

Fazit: Wer einen unkomplizierten Allround-Kopfhörer für unterwegs zum fairen Preis sucht, ist beim Accentum Wireless richtig. Er ist einfach zu bedienen, bietet eine gute Akkulaufzeit, eine effiziente Geräuschunterdrückung und einen schönen Sound.