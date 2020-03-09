Test: SumUp-Terminal für Kreditkarten

«Geht Karte?» «Nur bar!» blafft es aus dem Glühweinstand entgegen. Nur Bargeld? Was für eine garstige Hundsverlochete läuft hier mitten in Zürich?! Wo soll ich am späten Nachmittag noch Bargeld auftreiben? Vermutlich gibt es im Umkreis von hundert Metern irgendwo einen Automaten – aber warum muss sich ein potenzieller Kunde diesen Marsch für einen Becker dieser Plörre antun? Fragen über Fragen.

Langer Einstieg, kurzer Sinn: Ich freue mich nicht darüber, dass mit Kreditkarte bezahlt werden kann – ich erwarte es. Bargeld mag seine Vorzüge haben; aber es ist auch unpraktisch, nie in der passenden Menge vorhanden und vor allem unhygienisch: Jedes Mal, wenn ich die versifften Münzen und erst recht die Noten anfassen muss, möchte ich mir danach die Hände waschen. Bargeld ist die schmutzige kleine Schwester der Kreditkarte.

Allerdings benötigt der Verkäufer ein Terminal, damit Kunden damit bezahlen können. Das ist kompliziert und bestimmt so teuer, dass sich der Maroni-Stand, der Stoffladen, der Velomech und der Bratwurst-Dealer diese Anschaffung nicht leisten können – von der Vertragsbindung ganz zu schweigen.

Oder vielleicht handelt sich nur um ein Missverständnis.

Das Ende aller Ausreden

Dass die Annahme von Kreditkarten ein Klacks ist, zeigt das mobile Terminal von SumUp. Es passt in eine Handfläche, läuft mit Batterien, kommt mit einer schicken App und versteht sich mit:

Mastercard

Visa

Maestro (früher: «EC-Karte»)

Vpay

American Express

Discover (fast nur in den USA üblich)

In allen Fällen wird kontaktloses Bezahlen via NFC unterstützt. Auch Apple Pay und Google Pay sind mit an Bord, sodass zum Beispiel auch das Bezahlen mit der Apple Watch kein Problem ist.

«Aber die Kosten, herrje …!»

Gemessen an seiner Bedeutung und seinen Möglichkeiten ist der Preis für das Terminal fast schon absurd tief. Bei brack.ch kostet es zum Beispiel einmalig 49 Franken; ich habe meins in einer Aktion für 29 Franken gesichert. Es gibt ausserdem keine Abo-Gebühren, keine Mindestlaufzeit, keine Knebelverträge, kein Was-auch-immer.

In der Schachtel befinden sich das Terminal, eine kurze gedruckte Anleitung sowie ein Kleber mit den Logos der verschiedenen Karten, die akzeptiert werden. (Der kommt bei uns an die Haustür; wer weiss, wozu es gut ist.)

Viel wichtiger ist jedoch die App, die ab iOS 9 respektive Android 4.4 funktioniert. Die Einrichtung dauert keine zehn Minuten. Dabei werden Fragen zur Firma oder Person beantwortet. Diese Angaben erscheinen auch beim Kunden auf der Kreditkartenabrechnung. Dazu kommt die Bankverbindung, damit das Geld am richtigen Ort landet. Um die Herkunft zu verifizieren, werden Vorder- und Rückseite des Ausweises fotografiert und hochgeladen.