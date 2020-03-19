Test: Vorwerk Thermomix TM6

Ein weiterer Nebeneffekt besteht darin, dass unser Speiseplan deutlich abwechslungsreicher geworden ist. Am Abend fehlt oft die Energie, um sich in ein Kochbuch zu vertiefen und zu versuchen, einem Rezept zu folgen. «Schnippeln & Einwerfen» funktioniert jedoch immer – egal, wie anstrengend der Tag war. Und an Rezepten herrscht wahrlich kein Mangel.

Nebengeräusche

Es gibt kaum etwas, was dem Thermomix angekreidet werden kann, ausser vielleicht die Geräuschentwicklung bei niedriger Stufe. Dass das Gerät beim hochtourigen Mahlen fast durch die Decke geht, sei ihm verziehen – denn solche Vorgänge dauern meistens nur wenige Sekunden. Das Geräusch auf der untersten Stufe ist zwar deutlich leiser, füllt aber problemlos die Küche, etwa beim stundenlangen Sous-Vide-Garen. Abhilfe: Musik ein wenig lauter stellen.

In der App wiederum wäre es schön, wenn man eigene Notizen anbringen könnte. Nach unseren Erfahrungen wird in den Rezepten (zu) sparsam mit Salz umgegangen – und diese Korrekturen würden wir gerne für die zukünftige Verwendung festhalten. Noch besser wäre es allerdings, wenn die geführten Rezepte gleich angepasst werden könnten.

Und schliesslich sollte man den Drehregler anders belegen können. Wird er während dem Kochen betätigt, verändert er sofort die Geschwindigkeit des Messers; viel praktischer wäre es, wenn man mit diesem Regler auch durch das Rezept blättern könnte, statt mit den fettigen/klebrigen/teigverschmierten Fingern das Display zu bedienen.

«Ich will doch nur kaufen!»

Sie möchten den Thermomix kaufen? Dann wird es jetzt anstrengend, denn Vorwerk verkauft nur direkt – und das noch nicht einmal im Webshop. Stattdessen müssen Sie eine Verkaufsveranstaltung besuchen oder die nächstgelegene Thermomix-Agentin in die eigene Küche einladen. Es gibt bestimmt Interessenten, die sich dafür begeistern können. Wir fanden es hingegen ätzend.

Auf telefonischen Protest bei Vorwerk gab die freundliche Dame den einfachen Tipp: «Füllen Sie auf der Website das Anmeldeformular für eine Veranstaltung aus und schreiben Sie in den Bemerkungen, dass Sie einfach nur kaufen möchten.» (Nur!) So getan, erhielten wir gleichentags den Anruf einer Beraterin, die die Bestellung aufnahm und via Kreditkarte einkassierte. Das Gerät stand zwei Tage später vor der Tür.

Dieser Vorgang ist eigentlich das Einzige, was uns negative Gefühle bescherte. Schliesslich wollten wir nur eine Maschine ohne Beratung kaufen – und nicht einem verschworenen Geheimbund beitreten.

Unter dem Strich

Der Thermomix TM6 hat unsere Küche und das kulinarische Verständnis massgeblich bereichert. Unterdessen füllen wir die Futterkrippe etwa die Hälfte der Zeit mithilfe dieser Maschine (Tendenz steigend). Auf jeden Fall freuen wir uns immer wieder darauf, neue Rezepte auszuprobieren.

Das bestimmende Element ist jedoch die Cookidoo-Plattform mit der nahtlosen Synchronisierung. Ohne sie ist der Thermomix ein fähiges, aber dummes Gerät, das in der Küche viel Platz einnimmt. Wenn Sie sich also auf den Thermomix einlassen, dann sollten Sie das Abo für den Cookidoo-Zugang in die Kalkulation mit aufnehmen. Alternativ gibt es auf dem Markt diverse deutschsprachige Kochzeitschriften und YouTube-Kanäle, die sich dem Vorwerk-Produkt verschrieben haben.