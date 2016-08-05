Test: Worldsoft Business Suite

1) Das «Free»-Paket kommt mit einem abgespeckten CRM-Modul, das immerhin maximal 1000 Adressen und 500 MB an Speicherplatz einschliesst. Diese kostenlose Version ist zudem auf einen Benutzer beschränkt. Dagegen integriert sind die Gruppenverwaltung, Vorlagen für E-Mails und Briefe, Auto-Mails sowie der Webconnector für Formulare.

2) Die Pro-Version (9.90 Euro pro Monat) erweitert nicht nur das CRM-Modul auf 3000 Adressen, zwei Benutzer und insgesamt 5 GB an Speicherplatz. Zudem schliesst das Paket auch die Kalenderfunktion sowie Leadmanager-Funktion ein. Mit Leads lassen sich etwa Marketing-Aktionen bezogen auf bestimmte Produkte oder Leistungen erzeugen. Ein durch die Marketing-Aktion (z.B. E-Mail-Kampagnen) gewonnener Kontakt wird so zu einem Lead. Unterm Strich sollen sich damit Kontakte effizienter adressieren lassen, was letztendlich einen festen Kundenstamm erzeugt und sukzessive vergrössern kann.

3) Das an die Pro-Version anschliessende Autopilot-Suite (29.90 Euro pro Monat) beinhaltet zusätzlich das EMS-Modul (E-Mail-Marketing-System). Damit lassen sich personalisierte E-Mails als Rundschreiben verknüpfen, automatische Geburtstags-E-Mails versenden oder auch Folge-E-Mails (FollowUps) erstellen, um beispielsweise Kunden über neue auf ihre Bedingungen/Wünsche angepasste Aktionen gezielt zu informieren. Mit im Bundle inbegriffen ist zudem der Webconnector für Online-Umfragen. Damit können Umfragen nicht nur direkt auf der Webseite platziert werden. Der Clou: Die Ergebnisse wandern in das WBS-System, von wo diese weiter ausgewertet werden und z.B. die CRM-Kundendaten auffrischen können.

4) Das Top-Produkt, die Business-Suite (49.90 Euro pro Monat), ist zusätzlich mit dem Factura- und Affiliate-Paket ausgestattet. Kundenseitig wird die Worldsoft-Variante um ein komplettes Factura-Modul inklusive Angebotsformate, Verwaltung, Lieferschein, Mahnung etc. ergänzt. Auch die Artikelverwaltung respektive der Produktkatalog mit Lagerbestand sowie ein Webconnector, um ein Produkt in einem einfachen «Quick-Shop» auf der Webseite des Kunden darzustellen, sind exklusive Bestandteile. Ebenso der Business-Suite vorbehalten ist das Affiliate-Programm, um Partner einzubinden, die das gleiche Produkt auf ihrer eigenen Webseite bewerben. Dabei sind u.a. Provisionsstufen (inklusive Abrechnung) frei definierbar. Die Anzahl der Affiliate-Partner selbst ist auf 2000 beschränkt.

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Der Praxistest – die Bedienung der Worldsoft ...

Der Praxistest – Bedienung der WBS

Aufgrund des Funktions- und Modulumfangs erscheint die World-Business-Suite auf den ersten Blick sehr mächtig. Dennoch versteht es der Hersteller, die Module so zu bündeln, dass sich Anwender schnell zurechtfinden. Was uns sehr gut gefallen hat, und die Suite enorm aufwertet, sind die umfangreichen Hilfestellungen. Die konkrete Anlaufstelle verbirgt sich dabei hinter dem zentralen Fragezeichen, das – ganz oben rechts – auf praktisch jeder Menüseite der Suite an der gleichen Stelle zu finden ist. Hier gibt es zu jedem Thema umfangreiche Anleitungen sowie Video-Tutorials (!), die man sich auf jeden Fall in Ruhe anschauen sollte. Das spart Zeit und führt schneller zu den gewünschten Ergebnissen.