Vergleich: 15 Schweizer Webhoster

Heute ist eine Webseite auch für kleine Firmen zwingend: Sie informiert über das Unternehmen, dient als Kontakt zwischen Anbieter sowie Kunde und beinhaltet vielleicht sogar einen Webshop. Besonders wichtig für eine Firma ist, dass die Webseite ein professionelles Erscheinungsbild hat, zuverlässig läuft und regelmässig aktualisiert wird.

Genau hier bieten die kostenpflichtigen Webhoster Hilfe. Sie garantieren die Erreichbarkeit Ihrer Seite sowie einen hohen Schutz vor Webattacken und Datenverlust. Zudem stellen sie Werkzeuge für die Gestaltung und Verwaltung der Webseite zur Verfügung.

Der PCtipp hat sich die 15 wichtigsten Schweizer Webhoster näher angeschaut und stellt deren Angebote sowie Preismodelle vor. Alle Details zu den Webhostern finden Sie auch in der downloadbaren Tabelle.

Die getesteten Hoster

* Cyon

* Genotec

* Green.ch

* Hostfactory

* Hostmax

* Hostpoint

* Hoststar

* Hosttech

* Novatrend

* Q-X

* Swisscom

* Switchplus

* VTX

* Webland

* Weblica

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Am Anfang steht ...

Am Anfang steht die Domain

Je nach Webhoster unterscheiden sich die Dienstleistungen deutlich. Meist sind beim selben Anbieter zudem mehrere Pakete verfügbar – vom Startabo bis zum Profiangebot. Ein Element ist aber immer vorausgesetzt: die Domain. Sie bezeichnet den Namen, unter dem die Webseite erreichbar ist. Oft bieten die Webhoster bereits in ihren Startabos das Hosting für mehrere Domains an, um unterschiedliche Webseiten einrichten zu können, zum Beispiel www.meineigenefirma.ch oder www.unsergesangsverein.ch.