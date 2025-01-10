Vielseitiger Lesespass

Reaktionsgeschwindigkeit

Die Reaktionsgeschwindigkeit von E-Ink-basierten Displays liegt weit unter jener von Tablets. Beim Blättern zwischen Buchseiten ist der langsame Bildaufbau jedoch kein Störfaktor. Einige E-Reader bieten auch einen Webbrowser oder andere Apps. Die Browserbedienung macht allerdings erfahrungsgemäss aufgrund der technisch bedingten Langsamkeit keinen Spass und ist nur etwas für Personen mit Geduld.

Monochrom oder farbig

Praktisch alle E-Ink-Displays sind monochrom und können daher nur schwarze Pixel sowie Grautöne darstellen. Bunte Comics werden Sie eher nicht auf einem Tolino oder Kindle lesen wollen. Einen Sonderweg geht hier der Schweizer Hersteller PocketBook. Mit dem InkPad Color und dem neuen InkPad Color 2 sind auch Comics plötzlich ein Thema fürs E-Reading, Bild 4. Da hier eine E-Ink-ähnliche Technik namens «New Kaleido» zum Einsatz kommt, sind die Farben blasser als auf einem Tablet, dafür profitiert das Auge von einer schonenden Darstellung. Im letztjährigen PCtipp-Test meiner Kollegin Claudia Maag schnitt der erste Color-E-Reader mit maximaler Punktzahl ab. Der neue Color 2 hat es noch nicht in unser Testcenter geschafft.

Akkulaufzeit

Ob der Akku zwei Monate oder nur eine Woche durchhält, spielt in der Praxis nur eine Rolle, wenn Sie vorhaben, monatelang in der Pampa zu campieren. Das Laden ist erfahrungsgemäss in ein bis zwei Stunden erledigt. Wie schnell Ihrem E-Reader der Schnauf ausgeht, hängt nicht nur von Ihrer täglichen Lesedauer ab, sondern vermindert oder erhöht sich erheblich, je nachdem, ob und wie hell Sie die Beleuchtung einstellen, ob Sie beim eigentlichen Lesen in den Flugzeugmodus schalten und ob Sie etwa auf dem InkPad Color die Monochromdarstellung verwenden. Schade: Ein Akkuwechsel ist laut unseren Informationen bei keinem der Geräte vorgesehen.

Wasserdicht

Lesen in der Badewanne oder in strömendem Regen? Saucenspritzer bei der Verwendung als Kochbuch-Reader in der Küche? Dies ist bei E-Readern zunehmend kein Problem mehr. Amazon Kindle bietet mit den aktuellen Paperwhite- und Oasis-Modellen nach IPX8-Standard geschützte Modelle an. Unter den aktuellen Tolino-Geräten ist ein Wasserschutz beim Shine 4, Vision 6 und Epos 3 gegeben. Nur den preisgünstigen Page 2 sollten Sie trocken halten. Der bunte Luxus-Reader PocketBook InkPad Color ist erst ab dem neusten Modell (Color 2) gegen Wasser geschützt.

Formate

Die Dateiformate, die sich zum Lesen auf den Geräten eignen, ähneln sich. Zum Beispiel bei PocketBook kennt man die Formate ACSM, CBR, CBZ, CHM, DJVU, DOC, DOCX, ePub, ePub (DRM), FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PDF (DRM), PRC, RTF und TXT. Manche Geräte können auch Bilder in Formaten wie PNG, JPEG, TIF und BMP darstellen, allerdings (abgesehen von Color-Modellen) displaybedingt nur in Graustufen. Auf Kindle-Geräten, deren Standardformat derzeit AZW heisst, können Sie einige der oben erwähnten Formate ebenfalls importieren.

Ein Hinweis: Obwohl E-Reader häufig auch PDFs unterstützen, eignet sich dieses Dateiformat kaum fürs Lesen auf diesen Geräten. Der Grund liegt darin, dass die meisten PDFs in einem starren Buch-/Taschenbuch-Format gelayoutet sind. Dies wird auf den E-Readern zu klein dargestellt. Zudem sind nur die wenigsten PDFs mit dynamischem Zeilenumbruch ausgestattet.

Shops und Abo-Apps

Im Normalfall ist Ihr E-Reader mit einer Onlinebuchhandlung und einem Cloud-Konto zum Verwalten und Synchronisieren der Bücher verknüpft. Auf manchen Geräten stehen verschiedene Shops zur Verfügung. Wollen Sie sich nicht binden, kaufen Sie Ihre EPUB-Bücher via Desktop-Webbrowser und bugsieren diese mithilfe eines USB-Kabels von Ihrem PC/Laptop auf den E-Reader.

Es gibt aber noch andere Möglichkeiten als den Kauf einzelner Bücher. Was Spotify für die Musik ist, sind Apps wie Skoobe und Legimi für Bücher. Diese bieten Abos, während deren Laufzeit Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Büchern haben. Auch über einen Dienst namens Onleihe (onleihe.de), der von allen E-Book-Readern ausser Amazons Kindles unterstützt wird, lassen sich Bücher leihen statt kaufen. Wie dies funktioniert, erfahren Sie unter pctipp.ch/1530986.

Audiobooks und vorlesen

Wenn Sie keine Lust zum Lesen haben oder Ihre Augen nur noch schlecht mitmachen, greifen Sie zu einem Gerät, das mindestens auch Hörbücher unterstützt. Hier gibt Amazon den Tarif durch, denn alle Kindle-Geräte unterstützen die Amazon-eigenen Audible-Hörbücher.

Bei den anderen Marken ist Hörbuchunterstützung noch dünn gesät. Etwa beim PocketBook InkPad Color finden wir die folgenden Audioformate: M4A, M4B, MP3.ZIP, MPEG Audio Layer III (mp3), Ogg und OGG.ZIP. Ausserdem sind Sie mit dem InkPad Color nicht auf Bücher beschränkt, die speziell als Hörbücher aufbereitet worden sind. Vielmehr können Sie sich von diesem Gerät auch herkömmliche E-Books von einer Computerstimme vorlesen lassen. Wie das geht, hat meine Kollegin Claudia Maag hier beschrieben: pctipp.ch/1634064.

Wer in der Tolino-Welt zu Hause ist, hat noch eine andere Option: Verwenden Sie Ihr Tolino-Cloud-Konto nebenher auf einem Smartphone, eröffnet sich auch Ihnen der Zugang zu Hörbüchern.

Zusatzfunktionen

Zur häufig angetroffenen Software-Ausstattung von E-Readern gehören rudimentäre Nachschlagewerke, wie Bedeutungs- und Fremdsprach-Wörterbücher, die sich herunterladen lassen. Danach lassen sich Wörter durch längeres Drauftippen markieren und über ein Kontextmenü übersetzen oder nachschlagen. Auch eine Notizfunktion ist keine Seltenheit. Eher mit Nichtbeachtung strafen werden Sie vermutlich den oft vorinstallierten Webbrowser, siehe Abschnitt «Reaktionsgeschwindigkeit».

Bücher teilen

Haben Sie ein Buch gelesen, das Sie Ihrer Frau oder Ihrem Partner ebenfalls empfehlen möchten? Beim gewöhnlichen Papierbuch gehört das zum Alltag: Sie drücken der anderen Person das Buch einfach in die Hand. Das Teilen von Büchern stellt sich bei den E-Books hingegen immer noch etwas umständlich dar. Dies versuchen die Anbieter inzwischen zu erleichtern. Bei Amazon können Kindle-Nutzer eine Familiengruppe erstellen. Alle Bücher, die in dieser virtuellen Familienbibliothek landen, können wiederum von allen Gruppenmitgliedern gelesen werden.

Etwas Ähnliches bietet seit einiger Zeit auch die Tolino-Cloud an. Hier fügen Sie andere Personen zu Ihrer Familie hinzu. Ab diesem Zeitpunkt können die Mitglieder dieser Familie miteinander einzelne Bücher teilen. Dies aber nur, wenn die jeweiligen Bücher dies erlauben. Und dies sind immer mehr: Von den Büchern, die mein Partner und ich im Verlauf der vergangenen zwölf Monate gekauft haben, hat sich keins gegen das Teilen gesträubt.

Sollte das Teilen nicht direkt über die Lese-App im E-Reader möglich sein, laden Sie die EPUB-Dateien auf Ihren PC herunter und kopieren Sie diese auf den E-Reader der anderen Person. Das Lesen wird allerdings nur funktionieren, wenn es sich um ein DRM-freies Buch handelt, also um eines ohne Kopierschutz.

Fazit

Wie Sie sehen, ist E-Reader nicht gleich E-Reader. Die Wahl Ihres Wunschgeräts hängt stark von Ihren individuellen Vorlieben und Bedürfnissen ab. Haben Sie schon viele E-Books und Hörbücher von Amazon und Audible, suchen Sie Ihr Gerät bei den Kindles aus.

Wollen Sie nicht auf Amazon setzen, benötigen aber dennoch eines mit Hörbuchunterstützung? Wühlen Sie im Sortiment von PocketBook. Der Schweizer Hersteller bietet die Audiofunktionen nicht nur in seinen Color-Geräten, sondern auch im Touch HD 3 Grey, InkPad X, Era Sunset Copper und Inkpad 3 Pro. Sind ein Farbdisplay und Hörbuchwiedergabe auf dem E-Reader für Sie kein Thema, werfen Sie einen Blick auf die Tolinos.