Web-Tool-Test: Nuudel

Erste Schritte

In Nuudel haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder erstellen Sie direkt eine Umfrage (Termin finden) oder Sie können eine Klassische Umfrage erstellen. Eine Umfrage ist in drei Schritten erstellt.

Ähnlich wie beim Webtool von Doodle, wo man auf + Doodle erstellen klickt, klicken Sie hier auf die Schaltfläche Termin finden. Klicken Sie auf Weiter zum 2. Schritt. Geben Sie Terminvorschläge ein. Unten klicken Sie anschliessend auf Weiter.

Prüfen Sie die Angaben und gehen anschliessen zum Button Umfrage erstellen (dauert ein paar Sekunden). In der Übersicht der erstellten Umfrage sehen Sie direkt einen öffentlichen Link sowie jenen für Sie zu Administrationszwecken. Hier können Sie die Umfrage auch direkt ausdrucken oder als CSV-Datei exportieren. Zudem: Sie erhalten zwei E-Mails: Eine Mail enthält den Link für die Teilnehmenden und die andere E-Mail einen Link zur Administrationsseite.

Unter Verwendung des öffentlichen Links können die Teilnehmenden nun wie gewohnt ihren Namen eingeben und beim gewünschten Datum ein Häkchen setzen.