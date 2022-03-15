Ausprobiert
Web-Tool-Test: Nuudel
Falls Sie auch zu jenen gehören, die normalerweise Doodle für das schnelle Terminfinden für Ihren Verein oder unter Freunden nutzen, aber nach dem jüngsten App-Update nicht so glücklich sind: Eine mögliche Alternative ist Nuudel. Das kostenlose Webtool aus Deutschland sieht modern aus und ist datenschutzfreundlich. Nuudel wurde vom deutschen Verein Digitalcourage gegründet, der sich unter anderem für Datenschutz einsetzt und Hauptorganisator der deutschen BigBrotherAwards ist.
Nuudel kann ohne Registrierung bzw. Anmeldung verwendet werden. Nach eigenen Angaben werden keine Nutzerdaten gespeichert oder verwendet.
Erste Schritte
In Nuudel haben Sie zwei Möglichkeiten. Entweder erstellen Sie direkt eine Umfrage (Termin finden) oder Sie können eine Klassische Umfrage erstellen. Eine Umfrage ist in drei Schritten erstellt.
Ähnlich wie beim Webtool von Doodle, wo man auf + Doodle erstellen klickt, klicken Sie hier auf die Schaltfläche Termin finden. Klicken Sie auf Weiter zum 2. Schritt. Geben Sie Terminvorschläge ein. Unten klicken Sie anschliessend auf Weiter.
Prüfen Sie die Angaben und gehen anschliessen zum Button Umfrage erstellen (dauert ein paar Sekunden). In der Übersicht der erstellten Umfrage sehen Sie direkt einen öffentlichen Link sowie jenen für Sie zu Administrationszwecken. Hier können Sie die Umfrage auch direkt ausdrucken oder als CSV-Datei exportieren. Zudem: Sie erhalten zwei E-Mails: Eine Mail enthält den Link für die Teilnehmenden und die andere E-Mail einen Link zur Administrationsseite.
Unter Verwendung des öffentlichen Links können die Teilnehmenden nun wie gewohnt ihren Namen eingeben und beim gewünschten Datum ein Häkchen setzen.
Hinweis: Das Webtool Nuudel ist über diese Webseite verfügbar. Es gibt derzeit leider keine App und man kann keine Bilder in die Umfragen einbinden. Nuudel ist mehreren Sprachen verfügbar, darunter Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.
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