Die Zukunft der Tastatur

Extrem Präzise

Es gibt keine Schwankungen zwischen einzelnen Tasten; der Auslösepunkt ist immer exakt, da die mechanische Komponente wegfällt.

Weniger Verschleiss

Da magnetische Switches nicht über mechanische Kontakte auslösen, sondern «kontaktlos» funktionieren, halten sie länger.

Weitere Funktionen

Magnetische Tastaturen sind High-End-Tastaturen. Dadurch bieten sie zahlreiche weitere Features, die man teils auch von mechanischen Profi-Tastaturen kennt. Dazu zählen etwa abschaltbare Tasten, um Fehleingaben zu vermeiden, oder die Zuweisung von Makros sowie anderen Tastenfunktionen.

Fazit: Innovativ und zukunftsweisend

Innovationen bei Tastaturen sind selten. Die magnetischen Switches sind eine Entwicklung, die sich gewaschen hat und die Tastaturwelt verändern wird. Wie der Turnschuh im Sport die Alleinherrschaft übernommen hat, werden sich magnetische Tastaturen auch im Profi-Gaming durchsetzen. Sie bieten zu viele Vorteile und wenige, vernachlässigbare Nachteile; der Preisunterschied zu guten mechanischen Tastaturen ist nicht riesig, die Empfindlichkeit gegenüber magnetischen Umgebungen spielt allenfalls in bestimmten industriellen Umgebungen eine Rolle. Aber auch für Vielschreiber lohnen sich magnetische Tastaturen. Das Tippgefühl kann locker mit den besten mechanischen Keyboards mithalten, zudem sind sie exakt an die eigenen Tippvorlieben anpassbar. Damit wird es die herkömmliche mechanische Tastatur in Zukunft schwierig haben. Weniger müssen die günstigen Standardtastaturen mit Dome-Switches befürchten und die ultraleisen Scissor-Switch-Tastaturen, die vorrangig im Grossraumbüro ihre Vorteile ausspielen.