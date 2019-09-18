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PCtipp Redaktion
17. Sep 2019

Kaputtes Display reparieren

Starten wir mit dem Ausbau der Komponenten im alten Handy. Entfernen Sie die SIM-Schublade. Nehmen Sie nun vorsichtig die Plastikschale der Rückseite ab. Diese wird meist mit kleinen Haken gehalten.

 © Quelle: PCtipp.ch

Benutzen Sie den Kreuzschraubenzieher und lösen Sie die Schrauben der oberen Abdeckung. In unserem Fall sind es acht Schrauben der gleichen Länge. Sammeln Sie die Schrauben in einem separaten Gefäss

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Danach lösen Sie die untere schwarze Abdeckung. Hier sind es sieben Schrauben, wobei die unteren vier schwarzen etwas länger sind. Sammeln Sie auch diese in einem eigenen Behälter

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Heben Sie anschliessend die obere Abdeckung vorsichtig. Lösen Sie dabei das Flexkabel und die Klebeverbindung, die sich versteckt hinter der Metallabdeckung befinden, mit dem Plastikheber

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Nach dem Entfernen der Metallabdeckung lösen Sie alle Kabel und die Antenne an dieser Platine. Heben Sie die Platine an einer Ecke heraus, um sie mit den Fingern zu greifen. Entnehmen Sie diese

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Heben Sie auch die untere Platine aus dem Gehäuse heraus. Setzen Siedas Werkzeug wie im Bild schräg seitlich an und lösen die Platine ausder Verankerung

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Alter und neuer Display-Rahmen (rechts): Holen Sie beim alten Handy mit einer Pinzette Lautsprecher und Klinkenbuchse heraus. Beide Komponenten befinden sich am oberen Seitenrand

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Nehmen Sie die Kreditkarte, fahren Sie damit vorsichtig an einer Ecke unter den Akku. Schieben Sie die Karte langsam Stück für Stück weiter, um den Akku vom Gehäuse zu trennen

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Entfernen Sie zum Schluss den Motor, der für Handy-Vibrationen zuständig ist. Er befindet sich rechts unten. Nehmen Sie das Plastikwerkzeug und heben Sie damit Kabel und Motor heraus

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Setzen Sie nacheinander Motor, Akku, die untere Platine sowie den Lautsprecher und die Klinkenbuchse ein. Auch das schwarze Antennenkabel drücken Sie wieder in seinen Schacht

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Bauen Sie die obere Platine ein. Verbinden Sie alle Kabel mit den richtigen Steckern. Setzen Sie den oberen Metalldeckel und die untere schwarze Plastikabdeckung ein. Verschrauben Sie diese

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Nehmen Sie die alte hintere Plastikabdeckung und klicken diese in den neuen Rahmen. Schieben Sie die SIM-Schublade ins Handy zurück. Glückwunsch! Ihr Smartphone hat ein neues Display

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