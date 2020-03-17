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Florian Bodoky
17. Mär 2020
Lesedauer 2 Min.

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Photopea

Mit Photopea gratis PSD-Dateien bearbeiten.

Photopea: Fotobearbeitung ohne hohe Kosten

© Quelle: PCtipp

PSDs sind komplexe Grafikdateien, die in der Bildbearbeitung heutzutage Standard sind. Das Akronym steht für Photoshop Documents, also Dateien, die von Photoshop kreiert wurden. Für Privat- bzw. Gelegenheits-User lohnt es sich aber kaum, eine teure Photoshop-Lizenz zu erwerben. Deshalb gibt es Photopea: Ein Freeware-Webdienst, mit dem sich PSD-Dateien ohne Photoshop bearbeiten lassen.

Photopea: Fotobearbeitung ohne hohe Kosten

 © Quelle: PCtipp

Natürlich ist der Funktionsumfang nicht so gross wie beim kostenpflichtigen Adobe-Produkt, aber für einfache Optionen wie Beschnitt, Beschriftung, Umfärbung, Auflösung ändern o.ä. ist Photopea prima geeignet. Ausserdem wird die Cloud-Lösung Google Drive unterstützt. 

Erste Schritte: Die Nutzung von Photopea ist denkbar simpel. Einfach photopea.com ansurfen und loslegen. Wer schon mit Photoshop, Photoshop Elements oder Gimp gearbeitet hat, wird sich sofort zurechtfinden. Über die Taskleiste kann das gewünschte Foto hochgeladen und sogleich bearbeitet werden. Rechts befindet sich der Ebenen-Explorer, links die Tool-Bar mit Pinsel, Schere, Radiergummi etc. Punkto Effekte oder Grössenänderungen etc. wird man ebenfalls in der Taskleiste oben fündig. Leider ist der Webdienst nur auf Englisch verfügbar.

Weitere Möglichkeiten zum Betrachten, Umwandeln oder auch Bearbeiten von PSD-Dateien finden Sie in: «Eine .psd-Datei ohne Photoshop öffnen».

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