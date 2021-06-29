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Florian Bodoky
29. Jun 2021
Lesedauer 2 Min.

Windows 11

WhyNotWin11 – das Checker-Tool

Warum eignet sich mein PC (nicht) für Windows 11?
© (Quelle: PCtipp.ch)

Letzte Woche hat Microsoft sein neues Betriebssystem Windows 11 angekündigt. Kurz darauf liessen die Redmonder verlauten, dass es bereits ein Tool gebe, mit dem man die Eignung des eigenen Gerätes für Windows 11 überprüfen kann. Und – oh Schockschwerenot! – zahlreiche recht aktuelle Systeme sollen bereits nicht mehr geeignet sein. Und dies, obwohl sich die Hardware-Anforderungen in Grenzen halten.

Nun scheinen Open-Source-Coder zu Hilfe zu eilen: Das kleine, kostenlose Tool WhyNotWin11 liefert genaue Informationen darüber, ob sich das System wirklich nicht für Windows 11 eignet; und sagt einem auch, welche Komponente zu schwach, zu langsam oder einfach zu alt ist, um Microsofts neues OS noch einen stabilen Betrieb zu ermöglichen. Anders als der offizielle Windows PC Health Check ist das Tool dabei nicht absurd streng und erklärt genau, woran der flüssige Betrieb von Windows 11 scheitern könnte.

Erste Schritte: Das Tool verfügt über kein Setup – es ist gleich Startbereit. Und zu machen gibt es eigentlich nichts. Doppelklick auf das Exe-File und der Check startet. Allerdings: In unserem Testdurchlauf wollte der Windows Defender die Ausführung des Tools blockieren – es ist aber ungefährlich, solange es von der korrekten Quelle bezogen wird. Klicken Sie auf Trotzdem ausführen – und fertig ist die Laube.

Kostenloses System-Tool auf Englisch, Download beim Hersteller.

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