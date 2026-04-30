AI Tour Zürich: Microsoft zeigt Flagge für KI

Mehr als 2’200 Führungskräfte, Kunden und Partner trafen sich in Zürich zur lokalen Ausgabe der globalen AI Tour von Microsoft. Im Fokus stand die Frage, wie Unternehmen den Übergang von Pilotprojekten hin zu einer breiten, operativen Nutzung von KI bewältigen. Das trifft bei vielen Firmen und Organisationen den Nagel auf den Kopf, wie auch die aktuelle Swiss IT-Studie der Computerworld zeigte. Die Botschaft von Microsoft: KI verlässt zunehmend die Experimentierphase und wird Teil zentraler Geschäftsprozesse sowie der strategischen Steuerung.

In ihrer Eröffnungsrede stellte Catrin Hinkel die organisatorischen und kulturellen Voraussetzungen in den Vordergrund. KI entfalte ihren Nutzen vor allem dort, wo sie durch klare Führungsentscheide eingebettet werde und menschliche Kompetenzen gezielt ergänze. Entscheidend sei, bewusst festzulegen, welche Aufgaben automatisiert werden und wo menschliches Urteilsvermögen weiterhin zentral bleibt.