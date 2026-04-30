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Christian Bühlmann
30. Apr 2026
Lesedauer 3 Min.

AI Tour Zürich: Microsoft zeigt Flagge für KI

An der AI Tour in Zürich zeigt Microsoft: Künstliche Intelligenz entwickelt sich in der Schweiz vom Experiment zur produktiven Nutzung – mit wachsender Bedeutung für Prozesse, Entscheidungen und Strategien.

Microsoft machte mit der «AI Tour» die Messe Zürich zum Hotspot für KI-Anwendungen und -Plattformen.

© Computerworld

Mehr als 2’200 Führungskräfte, Kunden und Partner trafen sich in Zürich zur lokalen Ausgabe der globalen AI Tour von Microsoft. Im Fokus stand die Frage, wie Unternehmen den Übergang von Pilotprojekten hin zu einer breiten, operativen Nutzung von KI bewältigen. Das trifft bei vielen Firmen und Organisationen den Nagel auf den Kopf, wie auch die aktuelle Swiss IT-Studie der Computerworld zeigte. Die Botschaft von Microsoft: KI verlässt zunehmend die Experimentierphase und wird Teil zentraler Geschäftsprozesse sowie der strategischen Steuerung.

In ihrer Eröffnungsrede stellte Catrin Hinkel die organisatorischen und kulturellen Voraussetzungen in den Vordergrund. KI entfalte ihren Nutzen vor allem dort, wo sie durch klare Führungsentscheide eingebettet werde und menschliche Kompetenzen gezielt ergänze. Entscheidend sei, bewusst festzulegen, welche Aufgaben automatisiert werden und wo menschliches Urteilsvermögen weiterhin zentral bleibt.

«KI entfaltet ihre Wirkung erst dann, wenn Führung sie in die konkrete Umsetzung übersetzt», sagte Catrin Hinkel, CEO von Microsoft Schweiz.

 © Microsoft

Ergänzend betonte Microsoft die spezifischen Standortvorteile der Schweiz. Das Zusammenspiel von Forschung, Industrie und Innovationsökosystem schaffe günstige Voraussetzungen, um KI-Anwendungen verantwortungsvoll und skalierbar zu implementieren. Gleichzeitig rückten Themen wie Datenqualität, Sicherheit und regulatorische Rahmenbedingungen stärker in den Fokus, je näher KI an produktive Kernprozesse rückt.

Für mich als Besucher der AI-Tour zeigte der Event eindrücklich das grosse Interesse von Anwendern und Unternehmern an der konkreten Umsetzung von KI. Der Anlass war mit seinen Breakout-Sessions und Workshops ein idealer Ort, um sich von Use Cases inspirieren zu lassen und sich einen Überblick über die Produkte von Microsoft zu verschaffen. Last but not least, vermittelte der Anlass auch ein Gefühl der Gemeinschaft auf dem Weg in die digitale Zukunft mit KI.

Mit KI auf dem Weg nach oben - rund 2'200 Besuchern zeigten, wohin die Reise geht.

 © Computerworld

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