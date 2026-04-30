AI Tour Zürich: Microsoft zeigt Flagge für KI
Mehr als 2’200 Führungskräfte, Kunden und Partner trafen sich in Zürich zur lokalen Ausgabe der globalen AI Tour von Microsoft. Im Fokus stand die Frage, wie Unternehmen den Übergang von Pilotprojekten hin zu einer breiten, operativen Nutzung von KI bewältigen. Das trifft bei vielen Firmen und Organisationen den Nagel auf den Kopf, wie auch die aktuelle Swiss IT-Studie der Computerworld zeigte. Die Botschaft von Microsoft: KI verlässt zunehmend die Experimentierphase und wird Teil zentraler Geschäftsprozesse sowie der strategischen Steuerung.
In ihrer Eröffnungsrede stellte Catrin Hinkel die organisatorischen und kulturellen Voraussetzungen in den Vordergrund. KI entfalte ihren Nutzen vor allem dort, wo sie durch klare Führungsentscheide eingebettet werde und menschliche Kompetenzen gezielt ergänze. Entscheidend sei, bewusst festzulegen, welche Aufgaben automatisiert werden und wo menschliches Urteilsvermögen weiterhin zentral bleibt.
Ergänzend betonte Microsoft die spezifischen Standortvorteile der Schweiz. Das Zusammenspiel von Forschung, Industrie und Innovationsökosystem schaffe günstige Voraussetzungen, um KI-Anwendungen verantwortungsvoll und skalierbar zu implementieren. Gleichzeitig rückten Themen wie Datenqualität, Sicherheit und regulatorische Rahmenbedingungen stärker in den Fokus, je näher KI an produktive Kernprozesse rückt.
Für mich als Besucher der AI-Tour zeigte der Event eindrücklich das grosse Interesse von Anwendern und Unternehmern an der konkreten Umsetzung von KI. Der Anlass war mit seinen Breakout-Sessions und Workshops ein idealer Ort, um sich von Use Cases inspirieren zu lassen und sich einen Überblick über die Produkte von Microsoft zu verschaffen. Last but not least, vermittelte der Anlass auch ein Gefühl der Gemeinschaft auf dem Weg in die digitale Zukunft mit KI.
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