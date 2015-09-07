Amiga-1200-Gehäuse für den Raspberry Pi

Das Gehäuse entspricht weitestgehend dem des 1992 am Markt erschienenen 32-Bit-Rechners A1200. Der Tastaturcomputer musste damals mit einem mickrigen 14-Megahertz-Prozessor von Motorola, 2 Megabyte Arbeitsspeicher und 512 Kilobyte Festspeicher auskommen.

Im Gegensatz dazu wirken die Spezifikationen des Raspberry Pi (unterstützt werden sowohl Model A und B als auch 2 B) gigantisch. Neben dem Raspberry Pi können im neuen Amiga 1200 Case auch das Entwickler-Board «Mist» sowie alle originalen A1200-Boards verbaut werden. Amiga-Besitzer haben also auch die Möglichkeit, ihre vergilbten Gehäuse durch fabrikneue zu ersetzen.