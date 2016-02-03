Banana Buchhaltung 8 lehnt sich optisch stark an Microsoft Excel an. Das soll einem das Einarbeiten in die Buchhaltungs-Software für KMU, Vereine und Privatpersonen erleichtern. Mit der neuen Version arbeite man gemäss Hersteller schneller und vor allem strukturierter dank einfärbbarer Tabellenzeilen, die für mehr Übersichtlichkeit sorgen sollen.

Neues Rechnungslegungsrecht

In der Schweiz müssen alle im Handelsregister eingetragenen Firmen die Berichte für das Geschäftsjahr 2015 mit den vom Obligationenrecht vorhergesehenen Mindestanforderungen der Bilanz und Erfolgsrechnung präsentieren. Mithilfe von Banana 8 sei es keine grosse Sache, Kontenpläne dem neuen Rechnungslegungsrecht anzupassen. Zudem kann man jetzt auch vorhersehen, wie sich das Business entwickeln wird, sodass man die Liquidität planen könne und die Zahlungsfähigkeit sichergestellt sei.

Apps

In Banana 8 gibt es auch Apps, die dem Benutzer helfen sollen, das Programm selber zu erweitern oder zu personalisieren, z.B., wenn jemand Berichte erstellen will, wie sie im Ausland verlangt werden oder für Projekte mit besonderen Vorschriften, wie z.B. im Rahmen von Vormundschaften.