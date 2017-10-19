19. Okt 2017
Lesedauer 2 Min.
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Blauen Punkt neben App-Icons in Android 8.0 loswerden
Der Blick aufs Display wirft Fragen auf: Warum nur steht ein blauer Punkt vor den Apps? Das hat eine einfache Erklärung. Nervt der Hinweis, können Nutzer ihn löschen.
Unter Android 8.0 (Oreo) zeigen einige Android-Apps gelegentlich neben ihrem App-Icon einen blauen Punkt an. Das bedeutet, dass es innerhalb der betreffenden App ein Ereignis gab, auf das Nutzer aufmerksam gemacht werden sollen.
Die Twitter-App zeigt so etwa an, wenn man neue Abonnenten hat, oder der Play Store erinnert an verfügbare Updates.
Wer den blauen Punkt löschen will, muss dafür nur etwas länger den Finger auf das App-Symbol legen, bis sich ein kleines Fenster mit den aktuellen Benachrichtigungen öffnet. Diese schiebt man dann nach links aus dem Bild. Sind alle Benachrichtigungen weggeschoben, verschwindet auch der blaue Punkt.
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