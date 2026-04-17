Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 15

Die Kalenderwoche 15 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 6. bis zum 12. April 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Ist Biometrie sicher?

Rang 2

Wi-Fi fürs ganze Haus

Rang 3

CachyOS: das Turbo-Linux

Rang 4

Lederarmbänder werden zu Stromspeichern

Rang 5

Excel: Ein Tabulator-Sprung ins Unbekannte

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 15 hatte dieses Video die meisten Aufrufe:

