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Patrick Hediger
17. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.

Top 5

Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 15

In der Kalenderwoche 15 vom 6. bis zum 12. April 2026 standen die Artikel «Ist Biometrie sicher? » und «Wi-Fi fürs ganze Haus» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
© PCtipp.ch

Die Kalenderwoche 15 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 6. bis zum 12. April 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Ist Biometrie sicher? 

Rang 2

Wi-Fi fürs ganze Haus 

Rang 3

CachyOS: das Turbo-Linux 

Rang 4

Lederarmbänder werden zu Stromspeichern 

Rang 5

Excel: Ein Tabulator-Sprung ins Unbekannte 

PCtipp YouTube-Kanal

In der Kalenderwoche 15 hatte dieses Video die meisten Aufrufe:
 

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