24. Apr 2026
Lesedauer 2 Min.
Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 16
In der Kalenderwoche 16 vom 13. bis zum 19. April 2026 standen die Artikel «So wird Windows sicher» und «Dateien ideal im Griff» ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 16 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 13. bis zum 19. April 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Beim Kaffee-Vollautomaten die Brühgruppe reinigen
Rang 4
Rang 5
Tuning und Ergonomie für jedes Display
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