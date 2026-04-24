Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 16

Die Kalenderwoche 16 von diesem Jahr 2026 dauerte vom 13. bis zum 19. April 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

So wird Windows sicher

Rang 2

Dateien ideal im Griff

Rang 3

Beim Kaffee-Vollautomaten die Brühgruppe reinigen

Rang 4

Gemini für Mac

Rang 5

Tuning und Ergonomie für jedes Display

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