Tuning und Ergonomie für jedes Display

Temporales Dithering

Das kleine Hilfsprogramm Stillcolor erweist sich entweder als komplett nutzlos – oder als Segen für die Augen. Das hängt davon ab, ob man empfindlich auf das «temporale Dithering» reagiert, auch bekannt unter FRC für «Frame Rate Control».

Dieser technische Trick lässt Bildschirme mehr Farben vorgaukeln, als sie physikalisch darstellen können. Dabei wechselt das Display extrem schnell zwischen zwei Farbtönen, die es bereits beherrscht. Weil dieser Wechsel so rasant geschieht, nimmt Ihr Auge kein Flackern wahr, sondern mischt die Töne im Gehirn zu einer neuen Farbe zusammen. Das Prinzip funktioniert also wie ein schnell drehender Kreisel, der auf das Auge orange wirkt, obwohl er eigentlich nur aus roten und gelben Feldern besteht.

So entstehen auf dem Monitor flüssige Farbverläufe, ohne dass die Hardware-Kosten aus dem Ruder laufen. Apple verwendet 8-Bit-Displays, die durch temporales Dithering so viele Farben darstellen wie ein sehr viel teureres 10-Bit-Display. In den meisten Fällen funktioniert dieser Trick unbemerkt. Doch es gibt Leute, die auf dieses «Flackern» empfindlich reagieren und die Arbeit mit dieser Technologie als sehr ermüdend wahrnehmen.

Das kleine Tool Stillcontrol funktioniert so einfach wie ein Schalter. Nach dem Start erscheint ein neuer Eintrag in der Menüleiste, mit dem das temporale Dithering (de-)aktiviert wird, Bild 7. Wer von diesem unangenehmen Effekt betroffen ist, wird den Unterschied in kürzester Zeit feststellen.

Info: Kompatibel mit allen Macs mit M-Prozessor, Englisch, kostenlos, Download unter go.pctipp.ch/3518.