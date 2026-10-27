Perfektes Heimnetz - wir zeigen es geht

Frequenzen richtig nutzen

Moderne Router senden auf mehreren Frequenzbändern: 2,4 GHz, 5 GHz und teilweise 6 GHz. Jedes Band hat seine Stärken und Schwächen. 2,4 GHz hat eine grössere Reichweite und durchdringt Wände besser, ist aber langsamer und stärker belastet.

5 GHz ist deutlich schneller, kommt aber nicht so weit. 6 GHz ist die schnellste Option, allerdings mit der geringsten Reichweite.

Viele Router bündeln die Bänder unter einer einzigen SSID (dem Netzwerknamen). Das ist praktisch, kann aber Probleme bereiten. Wenn ein Gerät immer wieder ins falsche Band wechselt, lohnt es sich, die Bänder mit eigenen SSIDs zu trennen. Funktioniert ein Frequenzband in Ihrem Haushalt gar nicht gut, beispielsweise bei besonders dicken Wänden, können Sie es auch komplett deaktivieren. Das alles machen Sie via Routermenü.

Firmware aktuell halten

Wie bei jedem Gerät mit Software ist es auch beim Router wichtig, die Firmware aktuell zu halten. Sicherheitslücken werden über Updates geschlossen, neue Funktionen kommen hinzu und Fehler werden behoben. Manche Router laden die Updates automatisch, andere benötigen einen manuellen Anstoss. Schauen Sie alle paar Monate in die Einstellungen Ihres Routers oder auf der Herstellerseite, ob ein Update verfügbar ist.

Mesh statt Repeater

Wer in einem grösseren Haus oder einer mehrstöckigen Wohnung wohnt, kommt mit einem einzelnen Router schnell an die Grenzen. Hier helfen Mesh-Systeme. Diese bestehen aus mehreren Geräten, die ein nahtloses Netzwerk aufspannen. Im Gegensatz zu klassischen Repeatern, die das Signal weiterreichen und dabei oft Geschwindigkeit einbüssen, kommunizieren Mesh-Geräte intelligent miteinander. Sie nutzen häufig einen eigenen Funkkanal für die Verbindung untereinander, wodurch das Tempo erhalten bleibt. Auch der Wechsel zwischen den Knoten erfolgt übergangslos, sodass etwa beim Telefonieren über WLAN kein Unterbruch entsteht, Bild 3.