Die grosse Mehrheit will ein Recht auf digitales Bezahlen

Dass immer mehr Deutsche kontaktlos mit der Karte oder dem Smartphone zahlen, ist inzwischen durch diverse Erhebungen belegt. Doch noch immer akzeptieren manche Läden oder Gastronomiebetriebe keine elektronischen Zahlungen sondern bestehen weiterhin ausschliesslich auf Bargeld.

Eine repräsentative Umfrage des Digitalverbandes Bitkom zeigt jetzt, dass dies auf Unverständnis bei den Deutschen stösst: 84 Prozent sind der Meinung, dass alle Geschäfte gesetzlich verpflichtet sein sollten, neben Bargeldzahlungen auch mindestens eine elektronische Bezahlmöglichkeit anzubieten. Im Vorjahr waren es noch 70 Prozent. Der Wunsch ist über alle Altersklassen hinweg ähnlich stark ausgeprägt: Bei den 16- bis 29-Jährigen sind es 86 Prozent, in der Altersgruppe ab 65 Jahren 83 Prozent.

Immerhin 78 Prozent der Deutschen stört es, wenn nur mit Bargeld bezahlt werden kann. Schon jetzt nutzen 82 Prozent der Befragten Bargeld nach eigenen Angaben seltener als früher. 57 Prozent nutzen Bargeld sogar nur noch aus Sorge, nicht digital bezahlen zu können. 72 Prozent würde ohne Bargeld nichts fehlen.

Dabei verlieren Scheine und Münzen im Alltag zwar an Bedeutung, bleiben vielen Menschen aber grundsätzlich als Bezahloption wichtig: Zwei Drittel (66 Prozent) haben Sorge, in Zukunft nicht mehr überall mit Bargeld zahlen zu können, selbst wenn sie dies möchten. Auch dies sehen Jung und Alt relativ ähnlich: Unter den 16- bis 29-Jährigen äussern 63 Prozent diese Sorge, in der Altersgruppe ab 65 Jahren 69 Prozent.

«Die Bundesregierung hat sich vorgenommen, digitale Bezahlmöglichkeiten flächendeckend zu stärken. Die Menschen erwarten jetzt, dass daraus auch konkrete Verbesserungen im Alltag werden», sagt der Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. «Zu einem modernen Zahlungssystem gehört die Wahlfreiheit: Wer digital bezahlen möchte, sollte dazu auch die Möglichkeit haben. In vielen anderen Ländern ist das längst Standard.