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Fairtiq-Ticket-App ist ab sofort schweizweit nutzbar
Die Ticket-App Fairtiq war letztes Jahr bereits im A-Welle-Gebiet verfügbar, nicht aber in Zürich, Bern oder Basel. Die «einfachste Fahrkarte der Schweiz», wie sie von den Entwicklern gerne genannt wird, ist seit Freitag auf dem ganzen Streckennetz des Generalabos einsatzbereit. Die App funktioniert nach dem Check-in-/Check-out-Prinzip: Man hinterlegt ein Bezahlmittel wie die Kreditkarte und checkt sich vor Antritt der Fahrt mittels Klick in der App ein. Allerdings braucht der Kunde danach nichts weiter zu unternehmen, ausser sich nach dem Ende der Fahrt wieder in der App auszuchecken. Der Reiseweg wird mittels Standortlokalisierung aufgezeichnet.
Ansprechen will Fairtiq offenbar nicht nur das jüngere, Handy-affine Publikum: «Ich kenne persönlich etliche Fahrgäste deutlich im Pensionsalter, welche die App nutzen, und uns dafür gedankt haben», wie RVBW-Direktor Stefan Kalt gegenüber der «Aargauer Zeitung» sagt. Sie erleichtere vor allem auch älteren Menschen das mobile Leben, da der Billettautomat oftmals ein Hindernis darstelle.
Gemäss den Angaben der Hersteller wurde die App seit der Einführung von mehr als 85'000 ÖV-Nutzern auf dem Smartphone installiert. Fairtiq werde aktuell monatlich für gegen 100'000 Fahrten genutzt und ist verfügbar für das iPhone, die Apple Watch und Android-Mobiltelefone.
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