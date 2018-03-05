Fairtiq-Ticket-App ist ab sofort schweizweit nutzbar

Ansprechen will Fairtiq offenbar nicht nur das jüngere, Handy-affine Publikum: «Ich kenne persönlich etliche Fahrgäste deutlich im Pensionsalter, welche die App nutzen, und uns dafür gedankt haben», wie RVBW-Direktor Stefan Kalt gegenüber der «Aargauer Zeitung» sagt. Sie erleichtere vor allem auch älteren Menschen das mobile Leben, da der Billettautomat oftmals ein Hindernis darstelle.

Gemäss den Angaben der Hersteller wurde die App seit der Einführung von mehr als 85'000 ÖV-Nutzern auf dem Smartphone installiert. Fairtiq werde aktuell monatlich für gegen 100'000 Fahrten genutzt und ist verfügbar für das iPhone, die Apple Watch und Android-Mobiltelefone.

Link:

http://fairtiq.ch/de