Anzeige
Anzeige
Anzeige
Platzhalter-Person.webp
Simon Gröflin
5. Mär 2018
Lesedauer 2 Min.

News

Fairtiq-Ticket-App ist ab sofort schweizweit nutzbar

Check-in und Check-out dank Handy-Ortsdaten: Die «einfachste Fahrkarte der Schweiz» ist jetzt auf dem ganzen Schweizer GA-Streckennetz verfügbar.
PcTipp
PcTipp
© Quelle: PCtipp.ch

Die Ticket-App Fairtiq war letztes Jahr bereits im A-Welle-Gebiet verfügbar, nicht aber in Zürich, Bern oder Basel. Die «einfachste Fahrkarte der Schweiz», wie sie von den Entwicklern gerne genannt wird, ist seit Freitag auf dem ganzen Streckennetz des Generalabos einsatzbereit. Die App funktioniert nach dem Check-in-/Check-out-Prinzip: Man hinterlegt ein Bezahlmittel wie die Kreditkarte und checkt sich vor Antritt der Fahrt mittels Klick in der App ein. Allerdings braucht der Kunde danach nichts weiter zu unternehmen, ausser sich nach dem Ende der Fahrt wieder in der App auszuchecken. Der Reiseweg wird mittels Standortlokalisierung aufgezeichnet.

Ansprechen will Fairtiq offenbar nicht nur das jüngere, Handy-affine Publikum: «Ich kenne persönlich etliche Fahrgäste deutlich im Pensionsalter, welche die App nutzen, und uns dafür gedankt haben», wie RVBW-Direktor Stefan Kalt gegenüber der «Aargauer Zeitung» sagt. Sie erleichtere vor allem auch älteren Menschen das mobile Leben, da der Billettautomat oftmals ein Hindernis darstelle.

Gemäss den Angaben der Hersteller wurde die App seit der Einführung von mehr als 85'000 ÖV-Nutzern auf dem Smartphone installiert. Fairtiq werde aktuell monatlich für gegen 100'000 Fahrten genutzt und ist verfügbar für das iPhone, die Apple Watch und Android-Mobiltelefone.

http://fairtiq.ch/de

Kommentare

Smartphones Android Firmen Gesellschaft iPhone Mobile Smartwatch Smartphone & Apps
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Neues Honor-Logo
News
Honor: Neues Logo und der Wandel zum KI-Ökosystem-Anbieter
Der Technologiekonzern Honor hat sein neues Markenlogo vorgestellt. Es soll für die Ambiotionen stehen, mit denen sich der Smartphonehersteller zum Anbeiter eines offen KI-Geräte-Ökosystems transformieren will.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur
News
Bundesnetzagentur übernimmt die KI-Aufsicht in Deutschland
Die Bundesnetzagentur übernimmt ab sofort die zentrale Rolle bei der Umsetzung der europäischen KI-Verordnung in Deutschland und wird damit zur Marktüberwachungsbehörde, Anlaufstelle und Beschwerdestelle.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
4. Aug 2026
Mehr erfahren
Fliegende Mobilfunkzellen
News
Telekom testet fliegende Mobilfunkzellen im Wechselbetrieb
Die Deutsche Telekom hat erstmals zwei fliegende Mobilfunkantennen so eingesetzt, dass sie sich bei der Netzversorgung nahtlos abwechseln. Eine zusätzliche Satellitenverbindung bindet die Flugzeuge direkt an das Mobilfunkkernnetz an.
3 Minuten
Bernhard_Roland_frei_angesetzt_500x500_sw.jpg
Roland Bernhard
5. Aug 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

News
Publireportage
Eine Kamera. Alles im Blick: Die Reolink OMVI 3i PoE
Die neue Reolink OMVI 3i PoE (P931) vereint eine 180°-Panoramakamera mit einem motorisierten PT-Objektiv. So behält die smarte Kamera gleichzeitig das grosse Ganze im Blick und verfolgt Bewegungen in Echtzeit. Sie ist ab sofort für 279 Fr. bei digitech.ch erhältlich.
4 Minuten
logo_Bule_2000x2000_web.jpg
Reolink RM
6. Jul 2026
News
Jubiläum
40 Jahre Macintosh
Am 24. Januar 1984 wurde der erste Macintosh von Apple vorgestellt. Wir gratulieren zu 40 Jahren Mac!
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
24. Jan 2024
News
Supercomputer
KI-Rechenleistung made in Switzerland
Auf dem Innovationscampus uptownBasel ist der leistungsfähigste kommerzielle KI-Supercomputer der Schweiz in Betrieb gegangen. Die Anlage bietet Unternehmen, Forschung und Behörden Zugang zu Hochleistungsrechenkapazitäten.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Buehlmann-sw.png
Christian Bühlmann
10. Jul 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare