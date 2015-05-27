Fernzugriff auf Dateien: So richten Sie einen FTP-Server ein

Egal, ob Sie im Büro feststellen, dass Sie auf Ihrem Heim-PC eine wichtige Datei vergessen haben, oder Sie einfach von auswärts auf Ihre Musik-Sammlung zugreifen möchten: neben der Cloud ist der Fernzugriff über FTP auf ihren PC oder NAS auch ein praktikabler Weg, an Dateien zu gelangen. Während auf dem NAS der FTP-Zugang meistens via Knopfdruck aktiviert werden kann (Praxis: So machen Sie ihren NAS Web-ready), ist die Einrichtung auf dem PC ein bisschen aufwändiger.

Im folgenden eine kleine Wegleitung, wie Sie einen Fernzugriff per FTP auf Ihre Dateien einrichten können, ohne jedoch die Sicherheit Ihres privaten Netzwerks zu gefährden.

Will man einen PC im LAN zum Fileserver machen, der von aussen erreichbar ist, sollte man zunächst die IP-Adresse des Clients feststellen. Dies geht sehr einfach:

1. Geben die im Windows-Suchfenster den Begriff CMD ein.

2. Es öffnet sich die Eingabeaufforderung. Tippen Sie den Befehl ipconfig ein. Notieren Sie sich die IP-Adresse des Clients.