FUJIFILM GFX100RF: «Ein kleines Wunderding!»

Inzwischen war die FUJIFILM GFX100RF mit mir schon im grönländischen Eis sowie in der Tropenhitze Südostasiens im Einsatz, um zwei Extreme zu nennen, und sie hat mich weder in der grossen Kälte noch in der extremen Hitze im Stich gelassen.

Begeistert haben mich sowohl im «blauen» Norden wie auch im «gelben» Süden die Farben: Sie sind von einer unglaublichen Kraft und Intensität. Da sich Bildformat, Crop-Faktor, AF/MF und andere Einstellungen auch über mechanische Knöpfe im Aussenbereich der Kamera regeln lassen, ist es mir mehr als einmal passiert, dass ich in der Hitze des Gefechts – zum Beispiel, wenn ich die Kamera schnell aus der Tasche ziehen musste – eine Einstellung verändert habe, ohne es zu merken.

In Situationen mit mehreren Personen musste ich den Fokuspunkt gezielter vorgeben als bei meinen bisherigen Kameras, weshalb ich schon schöne Situationen verpasst habe. Hier würde ich mir einen noch schnelleren Autofokus wünschen. Es gibt zudem Leute, die eine maximale Blendenöffnung von f4 zu einschränkend finden. Das war zunächst auch meine

Befürchtung, aber dank der grossen Bildinformationsmenge konnte ich in lichtschwachen oder dunklen Situationen problemlos die ISO-Zahl raufschrauben, ohne dass das Bild angefangen hätte zu rauschen.

Ob für Landschaft, Reportage oder kreative Fotografie: Die neue FUJIFILM GFX100RF und ich sind schnell Freunde geworden. Nicht zuletzt, weil in meinen Einsatzgebieten kaum mehr

jemand auf die Idee kommt, dass ich mit dieser kleinen Kamera ein professioneller Fotograf sein könnte, was den Bildern eine ganz neue Tiefe gibt.