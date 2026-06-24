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Boris Boden
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Patrick Hediger
24. Jun 2026
Lesedauer 3 Min.

Meta startet eigene Marke mit drei KI-Brillen

Meta bringt mit in Kooperation mit EssilorLuxottica eine eigene Brillenlinie auf den Markt. Die drei Meta Glasses sind günstiger als die Ray-Ban-Modelle und setzen auf ein neues KI-Modell.
Meta Glasses by Kylie

Die Meta Glasses by Kylie

© Meta

Der Internetkonzern Meta startet seine eigene Marke Meta Glasses für KI-Brillen. Das hat Konzernchef Mark Zuckerberg persönlich auf Instagram angekündigt. Dabei gibt es eine Kooperation mit den Brillenexperten von EssilorLuxottica. Anders als bei den bekannten teureren Ray-Ban Meta Smart Glasses tritt Meta hier allerdings erstmals unter eigenem Namen als Brillenmarke auf.

Zum gibt es drei Designs der Fassungen: die rechteckige Meta Adventurer in zwei Grössen, die etwas kantigere Meta Fury und die Meta Glasses by Kylie, deren schmales ovales Gehäuse zusammen mit Kylie Jenner entworfen wurde. Insgesamt gibt es 26 Kombinationen aus acht Farben und diversen Gläsern. Wer Gläser mit Sehstärke braucht, kann diese nachträglich beim Optiker einsetzen lassen.

Zu den 17 Ländern, in denen die Meta Glasses ab sofort starten, gehören auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die Preise starten bei 269 Franken oder 309 Euro für die Adventurer und die Fury sowie bei 349 Franken oder 419 Euro für die Meta Glasses by Kylie.

Die Meta Glasses bieten freihändige Foto- und Videoaufnahme, offene Lautsprecher, Windgeräuschunterdrückung über mehrere Mikrofone und rund acht Stunden Akkulaufzeit. Das mitgelieferte Lade-Etui soll die Gesamtlaufzeit auf bis zu 40 Stunden erweitern und einen neuen Ladeständer gibt es ebenfalls. 

Ein Knopf am Bügel oder ein Sprachbefehl ruft den KI-Assistenten Meta AI auf. Er läuft mit «Muse Spark», dem neuen KI-Modell aus Metas Superintelligence Labs. Es soll besser erkennen, was Nutzer gerade sehen, und im Alltag gezielter unterstützen, etwa bei Terminen oder Ernährungsfragen. Die «Dynamic Photo»-Funktion soll automatisch mehrere Bilder aufnehmen und das Beste vorschlagen. Die Echtzeit-Übersetzung wächst von bislang sechs auf zwanzig Sprachen.

Meta Glasses Adventurer

Meta Adventurer

 © Meta
Meta Glasses Adventurer

Meta Fury

 © Meta

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