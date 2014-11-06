6. Nov 2014
Lesedauer 2 Min.
News
Microsoft macht Office für iPad und iPhone gratis
Ab sofort ist Microsoft Office für iPad und iPhone ohne Office-365-Abo nutzbar. Eine Android-App folgt.
Ab sofort können Microsofts Office-Anwendungen Word, Excel und PowerPoint ohne Office-365-Abo auf dem iPad und auf dem iPhone kostenlos genutzt werden. Die Apps für das iPhone sind gar komplett neu.
Bis anhin war Office für iPad nur im Office-365-Abonnement enthalten und nicht gratis nutzbar. Nun reicht bereits ein kostenloser Microsoft-Account zur Anmeldung. Was Office für das iPad taugt, erfahren Sie in unserem Test.
Microsoft arbeitet zudem an Office-Apps für Android-Tablets, die denselben Funktionsumfang wie die iPad-Apps bieten sollen. Für Dezember ist eine Preview-Version geplant, Anmeldungen nimmt Microsoft bereits entgegen.
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