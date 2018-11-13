Mit der Post-App seine Päckli verfolgen

Dieser Service ist die Lösung für viele Stressgeplagte, denn hier holt der Pöstler das Paket gleich selbst bei Ihnen ab; der Gang zum Postschalter entfällt. Das kann bei Ihnen zu Hause sein oder im Geschäft, wenn Sie während der Arbeitszeit keine Möglichkeit haben, die Öffnungszeiten der Schalter wahrzunehmen. Der Dienst kostet übrigens in jedem Fall das reguläre Porto plus Fr. 4.50 für die zusätzlich erbrachte Leistung.

Pick@Home entfaltet seine Wirkung auf zwei Arten. Im einfachsten Fall handelt es sich beim Paket um die Rücksendung einer Onlinebestellung, bei welcher der Händler bereits eine passende Etikette beigelegt hat. In diesem Fall reicht es, den Dienst in der Post-App mit einem Tippen auf die Schaltfläche Pick@Home anzufordern, A.

Wenn das nicht der Fall ist, müssen Sie diese spezielle Etikette selbst herstellen und ausdrucken. Das geschieht ausserhalb der App. Besuchen Sie dazu die Webadresse go.pctipp.ch/1646.

SMS-Briefmarke

Gleich neben der Schaltfläche Pick@Home wartet die nächste interessante Funktion auf den Nutzer, die SMS-Briefmarke B. Diese Einrichtung ist gleichermassen nützlich und einfach. Mit einem Tippen auf das Symbol in der App schicken Sie eine SMS mit dem Text MARKE an die Nummer 414, damit Sie Sekunden später einen Code erhalten, den Sie einfach oben rechts auf das Couvert schreiben. Fertig ist die Briefmarke.

Dieser Code entspricht einer 1-Franken-Marke, taugt also vor allem für einen A-Post-Brief. Der Dienst funktioniert mit Mobilfunk-Abos und Prepaid-Nummern der Schweizer Telekomanbieter Swisscom, Sunrise und Salt. Nach unseren Erfahrungen funktioniert er jedoch nicht mit Abos anderer Mobilfunkanbieter wie UPC oder M-Budget Mobile, die sich nur bei einem der drei grossen Anbieter eingemietet haben.

Website-Exklusives

Die Post-App bietet viele interessante und komfortable Funktionen. Diese bilden jedoch nur einen Teil der Dienstleistungen ab, auf die Sie zugreifen können. Andere Funktionen, um beispielsweise die Post während der Ferien zurückzuhalten, finden Sie unter der Webadresse post.ch.

Melden Sie sich mit Ihrem kostenlosen Konto rechts oben an oder erstellen Sie dort eines über den Befehl Neu registrieren. Klicken Sie links auf das Symbol Privat, A, und anschliessend auf die Schaltfläche Alle Onlinedienste B. Danach finden Sie eine Fülle an Funktionen – darunter auch eine, um die Post während einer bestimmten Zeit zurückzuhalten.