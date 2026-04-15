Frühlingserwachen im deutschen Hamburg
Mova lanciert sein 2026er-Produktportfolio
Der Smart-Home-Hersteller MOVA hat im deutschen Hamburg seine neueste Produktgeneration für das Jahr 2026 vorgestellt und damit ihr Portfolio an KI-gestützten Smart-Living-Lösungen deutlich erweitert. Im Fokus der neuen 2026er-Produktgeneration steht der Saugroboter V70 Ultra Complete, der speziell für die Reinigung schwer erreichbarer Bereiche entwickelt wurde. Durch das «MaxiReachX»-System verfügt das Gerät über zwei weit ausfahrbare Wischpads und eine 12 cm lange Seitenbürste, die automatisch ausfährt, um Staub in Ecken und entlang von Wänden zu entfernen. Dank seines schlanken Designs kann der Roboter sogar Spalten mit einer Breite von nur 3,8 cm reinigen, so der Hersteller. Technisch überzeugt das Modell mit einer Saugkraft von 40.000 Pa, einer Hindernisüberwindung von bis zu 9 cm und einer intelligenten Objekterkennung. Ein besonderes Merkmal ist das beutellose «EcoCyclone»-Staubsammelsystem, das bis zu 100 Tage wartungsfreien Betrieb ermöglichen und so die Umweltbelastung reduzieren soll.
Ergänzend dazu wurde der Z70 Ultra Roller Complete präsentiert, der die Nassreinigung durch eine Hochdruck-Frischwasserzirkulation optimiert. Dieses Modell adressiert das Problem der Verschmutzung während des Wischvorgangs und bietet durch eine adaptive Walzenkompression einen konstanten Anpressdruck von 18 N auf den Boden. Auch dieser Roboter überwindet Hindernisse bis zu 9 cm und «verfügt über eine im Vergleich zum Vorgänger um 30 Prozent gesteigerte Laufzeit, was ihn besonders für komplexe und grossflächige Wohnumgebungen qualifiziert.» Das zumindest mein Mova.
Mit dem Rover X10 präsentiert Mova einen Poolroboter für die umfassende Beckenpflege. Das Gerät ist als autonome Gesamtlösung konzipiert, die bis zu sieben verschiedenen Aufgaben übernimmt. Dazu gehören die Reinigung der Wasseroberfläche, der Wände und der Wasserlinie sowie die Absaugung des Bodens. Auch anspruchsvolle Bereiche wie Stufen, Ecken und Gefälle werden vom System abgedeckt. Technisch erreicht der Roboter eine Förderleistung von 38.000 Litern pro Stunde und nutzt das sogenannte 360°-«AquaScan»-Mapping zur Orientierung unter Wasser. Für die gründliche Säuberung der Ränder sorgt das «EdgeDrive»-Bürstensystem, welches sich flexibel an die Konturen des Beckens anpasst. Die Navigation erfolgt über die «PoolNav»-Steuerung, die mittels dynamischer Routenplanung effiziente Reinigungswege berechnet, selbst wenn die Unterwasserumgebung komplex gestaltet ist.
Über die (Boden-)pflege hinaus führt MOVA mit dem LumeGret-System (Varianten: A2000 mit 1,92–9,6 kWh, und A4000 mit 4–20 kWh) eine Plug-and-Play-Solarlösung ein. Diese ist für die einfache Selbstinstallation auf Balkonen innerhalb von 30 Minuten konzipiert und in zwei Varianten mit Speicherkapazitäten von bis zu 20 kWh erhältlich. Das System nutzt KI zur Maximierung des Eigenverbrauchs und ermöglicht das intelligente Laden von Elektrofahrzeugen.
Den Abschluss von Movas «Innovation-days 2026» bildete der Multi-Material-3D-Drucker Palette 300. Dieser verarbeitet bis zu 12 Materialien sowie 36 Farben gleichzeitig und will mit seinem automatischen Düsenwechselsystem neue Massstäbe in der Effizienz setzen, indem er den Materialabfall um 90 Prozent reduzieren soll. Während der V70 Ultra Complete noch bereits im Mai 2026 erscheint, folgen die weiteren Produkte, nach Angaben von Mova, im Laufe des zweiten Quartals 2026.
PCtipp meint: Der Vorstoss von Mova zeigt, dass der Markt für Haushaltsrobotik noch lange nicht gesättigt ist. Besonders die enorme Saugkraft von 40.000 Pa und die Fähigkeit, 9 cm hohe Hindernisse zu überwinden, sind Ansagen an die etablierte Konkurrenz. Damit die Produkte auch in der Schweiz zum Verkaufsschlager werden, kommt es primär auf eine saubere Software-Lokalisierung und die nahtlose Integration in hiesige Smart-Home-Standards an. Angesichts der Preise wird zudem der reale Mehrwert des «beutellosen» Entleerungssystems entscheidend sein. Das Solarsystem LumeGret trifft durchaus den Nerv der Zeit, sofern die rechtlichen Rahmenbedingungen für Balkonkraftwerke in den Kantonen weiterhin liberal bleiben. So, oder so: PCtipp wird die Geräte, allen voran den V70 Ultra Complete und den Rover X10, unmittelbar nach Erscheinen im PCtipp-Testcenter unter die Lupe nehmen.
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