Mova lanciert sein 2026er-Produktportfolio

Über die (Boden-)pflege hinaus führt MOVA mit dem LumeGret-System (Varianten: A2000 mit 1,92–9,6 kWh, und A4000 mit 4–20 kWh) eine Plug-and-Play-Solarlösung ein. Diese ist für die einfache Selbstinstallation auf Balkonen innerhalb von 30 Minuten konzipiert und in zwei Varianten mit Speicherkapazitäten von bis zu 20 kWh erhältlich. Das System nutzt KI zur Maximierung des Eigenverbrauchs und ermöglicht das intelligente Laden von Elektrofahrzeugen.

Den Abschluss von Movas «Innovation-days 2026» bildete der Multi-Material-3D-Drucker Palette 300. Dieser verarbeitet bis zu 12 Materialien sowie 36 Farben gleichzeitig und will mit seinem automatischen Düsenwechselsystem neue Massstäbe in der Effizienz setzen, indem er den Materialabfall um 90 Prozent reduzieren soll. Während der V70 Ultra Complete noch bereits im Mai 2026 erscheint, folgen die weiteren Produkte, nach Angaben von Mova, im Laufe des zweiten Quartals 2026.