Navimow/Segway H5 Pro: Rasenpflege deluxe

​Innovatives Kantenmähen und intelligenter Arm: Der Mähroboter Navimow/SegwayH5 Pro erweitert das Portfolio um ein Modell für anspruchsvolle Gartenumgebungen. Ein zentrales Merkmal ist der ausfahrbare EdgeMaestro-Arm, der ein präzises Kantenmähen ohne verbleibende Rasenstreifen ermöglicht. Dadurch soll das manuelle Nacharbeiten mit einem Trimmer weitgehend entfallen. Das Besondere an diesem Aufbau ist das flexible Schneidsystem: Eine einzige Hauptmähklinge führt sowohl die regulären Mähfahrten durch als auch das Feinschneiden an den Rändern. Der Mechanismus passt sich zudem vertikal an Bodenunebenheiten an, wodurch ein gleichmässiges Schnittbild garantiert wird. Bei einer Betriebslautstärke von nur 58 dB(A) soll das Gerät selbst beim Kantenmähen äusserst leise arbeiten, betont der Hersteller.