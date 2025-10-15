15. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.
Support-Ende
Wie nun weiter mit Windows 10
Seit dem 14. Oktober ist nun Schluss mit dem regulären Support für Windows 10. Nur keine Panik, wir zeigen, was jetzt Sache ist.
Zum 14. Oktober 2025 hat nun Microsoft den regulären Support für Windows 10 beendet. Wer aber trotzdem noch nicht auf Windows 11 umsteigen will, kann immer noch für einen gewissen Zeitraum Sicherheitsupdates für Windows 10 bekommen. Microsoft schreibt hier, wie das über "Erweiterte Sicherheitsupdates (ESU)" möglich ist.
Lesen Sie auch den ausführlichen PCtipp-Artikel zum Support-Ende für Windows 10. Dort werden die verschiedensten Optionen erklärt: Schluss mit Windows 10.
Falls Sie einen neuen PC mit Windows 11 kaufen, dann sollten Sie diesen Artikel lesen: Einzug in den neuen PC - so geht es
Schon auf Windows 11? Dann können die Suchtipps aus dem Video helfen:
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