PC selber bauen – Schritt für Schritt

Einen PC selber zu bauen, bringt viele Vorteile mit sich. Sie bestimmen selber, welche Grundplattform und welche Komponenten Sie einbauen – und nicht zuletzt: Wie viel Geld Sie in Ihr System reinstecken wollen. Worauf Sie bei der Vorbereitung (nämlich der Auswahl der Komponenten) und beim eigentlichen Zusammenbauen achten sollten, erklären wir Ihnen in dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung.

Wie der Eigenbau vonstatten geht, erklären wir ab Seite 3. Doch bevors ans Eingemachte geht, wollen wir Ihnen aufzeigen, worauf es bei PC-Komponenten ankommt, denn in der Regel will man ja ein Eigensystem nicht schon nach kürzester Zeit wieder nachrüsten.

Prozessor: Aktuell im Trend ist der Sockel LGA 1150 (Haswell). Man kann schon mit günstigen Chips von bis zu 200 Franken einsteigen. Wählen Sie aber nicht gleich den allerbilligsten Prozessor. Selbst für einen geschmeidigen Office-Rechner sollte es dieser Tage schon mindestens ein Core i3 mit zwei Kernen sein. Dasselbe gilt für die obere Preisklasse. Als Spieler brauchen Sie nicht zwingend den Achtkern-i7-Prozessor der Extreme-Serie (für 1100 Franken). Wenn Sie nicht jeden Rappen umdrehen wollen und für ca. fünf bis sechs Jahre gut gerüstet sein wollen, investieren Sie ruhig von Anfang an ca. 300 Franken in einen i7-4790. In unserem Beispiel wählen wir einen i5-4430 mit vier Kernen für Fr. 186.45. Das Ziel ist ein etwas höher dosierter Office-Rechner, der auch mit Photoshop, Virtualisierung und ein bisschen Filmschnitt klarkommen soll.

CPU-Kühler: Für die meisten Bedürfnisse reicht der mitgelieferte Intel-CPU-Kühler. Wer nicht glücklich ist mit der Gesamtlautstärke, kann immer noch auf eine andere Lösung (z.B. mit PWM-Steuerung) ausweichen. Hierbei ist es wichtig, die Kompatibilität gut mit dem Motherboard und Sockel zu vergleichen. Nicht selten listen die Hersteller der CPU-Kühler zusätzlich die getesteten Motherboards auf ihrer Seite. Damit man schon in etwa eine Ahnung hat, wie kompliziert oder einfach sich das Einbauen eines spezifischen Kühlers gestaltet, kann man sich vorzu schon ein wenig im Netz die Anleitungen oder die YouTube-Posts der Anwender vergegenwärtigen.

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Die Vorbereitung

Darauf müssen Sie bei den Komponenten achten

Arbeitsspeicher: Was den RAM anbelangt, so unterstützt die aktuelle Haswell-Plattform DDR3-Speicher mit bis zu 1600 MHz (je nach Mainboard in zwei Speicherkanälen). Das heisst, man sollte mindestens zwei oder vier gleiche Module einzusetzen. Gut bestückte Rechner (mit Windows 7/8) sollten heutzutage schon mindestens 8 GB RAM am Start haben. In unserem Fall schöpfen wir gleich aus dem Vollen und wollen mit mindestens 16 GB gut gesattelt sein.

SSD: Wir empfehlen für einen Office-Rechner als Primärlaufwerk einen schnellen SSD-Speicher. Grund: Die Programme werden viel schneller geladen und das Betriebssystem ebenso. Zudem gibts mittlerweile immer grössere SSDs für weniger Geld. Bei unserem Office-Rechner greifen wir daher gleich zu einer 500-GB-SSD von Crucial (zu einem Strassenpreis von Fr. 189.75). Für weitere Speicherauslagerung tut es dann immer noch eine grosszügig bemessene Sekundärfestplatte mit einer Kapazität von bis zu 4 TB.

Motherboard: Bei der Hauptplatine achtet man auf den gegenwärtigen Sockel (in unserem Fall ein LGA-1150-Sockel). Wer einen fürstlichen Rechner mit viel Erweiterungssteckplätzen (insbesondere für Grafikleistung und weitere Steckkarten braucht), wählt besser ein normalgrosses «ATX»-Motherboard. Was die Hersteller anbelangt, gehören mit Sicherheit Asus, ASRock und Gigabyte zu den namhaften Brettherstellern. Supermicro ist dagegen eher im Server-/Workstation-Bereich anzusiedeln. Da wir nur einen pfeilschnellen Office-Rechner bauen, der kein SLI mit zwei Gamer-Grafikkarten braucht, wählen wir von Asus das H81M mit micro-ATX-Faktor. Das spart Platz im Gehäuse.

Gehäuse: Es ist nicht einfach, aus zahlreichen PC-Gehäusen auswählen zu wollen. Manche Hersteller lassen sich gerne für ihre Markengehäuse bezahlen. Wir haben uns für das nur 128 Franken günstige Coolermaster Force 500 entschieden: ein typisches Midi-Tower-Gehäuse mit unauffälligem Design, soliden Materialien und gut zugänglichen Laufwerksschubladen.

Netzteil und Sonstiges: Beim Netzteil sollte man bei Verwendung einer schnellen Grafikkarte nicht immer gleich den Empfehlungen der Grafikkartenhsteller trauen. Diese übertreiben es in der Regel gerne mit ihren Angaben, wohl in der Hoffnung, Sie kalkulieren noch mindestens eine zweite Karte in Ihren Kauf mit ein. Bei unserem PC sind wir schon mit 550 Watt ein bisschen gar grosszügig. Als DVD- oder Blu-ray-Kombilaufwerk zum Brennen und Schreiben von DVD-Rohlingen reicht ein 30-Franken-Laufwerk. Sinn machen kann ein zusätzlicher 4-Pin-Gehäuselüfter, da die Standard-3-Pin-Lüfter des Gehäuses keine Steuerung übers Motherboard erlauben.

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PC bauen

So bauen Sie Ihren eigenen PC

Vorbereitung: Bevor es ans Werk geht, wählen Sie eine grosszügige und saubere Arbeitsfläche: zum Beispiel den leergeräumten Esszimmertisch. Mindestens eine freie Arbeitsfläche von einem Meter auf einen Meter sollte es schon sein. Wichtig ist eine gute Beleuchtung, allenfalls noch eine kleine Taschenlampe. Sonst benötigen Sie eigentlich nur einen ganz normalen Kreuzschlitzschraubenzieher, etwas Kabelbinder und ein Zängelchen. Und los gehts!