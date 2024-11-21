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Sascha Zäch
21. Nov 2024
Lesedauer 2 Min.

In eigener Sache

PCtipp 12/2024: mit diesen Themen ab dem 22. November 2024 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 12/2024 ab dem 22. November 2024 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie.

PCtipp 12/2024

© (Quelle: PCtipp.ch)

Ab dem 22. November 2024 wird das neue PCtipp-Magazin 12/2024 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Die 100 besten Produkte des Jahres

Die PCtipp-Redaktion testet jedes Jahr Hunderte neue Produkte – vom traditionellen Desktop-PC über Fernseher bis zum Smartphone und zu Sicherheits-Software. Ende Jahr ist es an der Zeit, die Spreu vom Weizen zu trennen: Wir küren die 100 besten Produkte in insgesamt 20 Kategorien. Ob das stärkste Notebook, ein günstiges, aber gutes Handy, das schönste Fotobuch, die schärfste Kamera oder der schnellste WLAN-Router: Dank PCtipp fällt der Kaufentscheid leicht – auch in Hinblick auf Weihnachten.

© Quelle:Shutterstock.com

Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!

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