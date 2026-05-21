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Sascha Zäch
21. Mai 2026
Lesedauer 3 Min.

In eigener Sache

PCtipp 6/2026: mit diesen Themen ab dem 22. Mai 2026 am Kiosk erhältlich

Freuen Sie sich auf eine Ausgabe voller praktischer Ratschläge und fesselnder Inhalte! Holen Sie sich Ihren PCtipp 6/2026 ab dem 22. Mai 2026 am Kiosk und bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand der PC-Technologie.
PCtipp 6/2026

PCtipp 6/2026

© PCtipp
PCtipp 6/2026

PCtipp 6/2026

 © PCtipp

Ab dem 22. Mai 2026 wird das neue PCtipp-Magazin 6/2026 für Abonnentinnen und Abonnenten sowie am Kiosk erhältlich sein. Es verspricht eine Fülle von spannenden Themen für alle Tech-Begeisterten. Unter anderem finden Sie folgende Praxistipps, Workshops und Kaufberatungen im neusten PCtipp:

Zurück auf Start

Sei es wegen eines schwerwiegenden Fehlers oder weil Sie einen neuen PC gekauft haben und den alten weitergeben möchten: In solchen Fällen ist es wichtig, das System korrekt zurückzusetzen. Handelt es sich um ein zickiges Windows, sollten die Daten und Programme möglichst nicht gelöscht werden. Möchten Sie Ihren alten Computer hingegen weitergeben oder verkaufen, sollte nur das reine System auf der Festplatte verbleiben. In unserem Workshop zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie Windows zurücksetzen und welche Optionen sich für welche Szenarien empfehlen.

Windows zurücksetzen
© Google Gemini

Die besten Tricks zu Gemini

Nebst ChatGPT ist Google Gemini die zweite weitverbreitete KI mit mächtigen Funktionen.  Auch Googles künstliche Intelligenz, weiss zu zahlreichen Themen Rat, hilft bei vielen Aufgaben und erstellt Bilder sowie Videos. Erfahren Sie, wie Sie Gemini optimal verwenden.

Alles fürs smarte Zuhause

Smarte Hardware wie Sicherheitskameras, Rauchmelder, Türschlösser und Staubsaugerroboter macht das Leben leichter und sicherer. Wir stellen Ihnen die spannendsten Produkte für Ihr Zuhause vor.

Smarthome steuern
© Shutterstock

Im Test: Webhosting-Support

Eine Website gehört heute zu jedem Betrieb und Verein. Gespeichert sind die Seiten bei  einem Webhoster. Hier ist es wichtig, dass dieser bei Problemen und Ausfällen schnell und unkompliziert hilft. Wir testen, welche Anbieter beim Support überzeugen.

Smartphone absichern

Nicht nur Windows braucht Sicherheit, auch ein Smartphone sollte so konfiguriert werden, dass Hacker und andere Cybergauner keine Chance haben. Die besten Tipps rund um die ,Sicherheit Ihres mobilen Begleiters.

Smartphone-Schutz
© Shutterstock

Sichern Sie sich die neueste Ausgabe des PCtipp-Magazins: Ihr unverzichtbarer Begleiter in der Welt der Technologie!

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