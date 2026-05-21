PCtipp 6/2026: mit diesen Themen ab dem 22. Mai 2026 am Kiosk erhältlich

Die besten Tricks zu Gemini

Nebst ChatGPT ist Google Gemini die zweite weitverbreitete KI mit mächtigen Funktionen. Auch Googles künstliche Intelligenz, weiss zu zahlreichen Themen Rat, hilft bei vielen Aufgaben und erstellt Bilder sowie Videos. Erfahren Sie, wie Sie Gemini optimal verwenden.

Alles fürs smarte Zuhause

Smarte Hardware wie Sicherheitskameras, Rauchmelder, Türschlösser und Staubsaugerroboter macht das Leben leichter und sicherer. Wir stellen Ihnen die spannendsten Produkte für Ihr Zuhause vor.