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Daniel Bader
21. Mai 2026
Lesedauer 2 Min.

Gratis-PCtipp-Webinar

«Perfektes Foto-Reisebuch gestalten» mit Marktführer CEWE FOTOBUCH

PCtipp präsentiert Ihnen exklusiv das Webinar mit Marktführer CEWE zum Thema «Das perfekte Fotobuch von Ihrer Reise». Seien Sie am Donnerstag, den 25. Juni  2026 ab 16 Uhr dabei. Hier gehts zur kostenlosen Anmeldung.

Das perfekte Fotobuch von der Reise lässt sich im Handumdrehen mit CEWE-FOTOBUCH gestalten

© Cewe

Sie möchten Ihre Ferienerinnerungen in einem CEWE-FOTOBUCH festhalten, das begeistert? Dann ist dieses Webinar genau das Richtige für Sie! In unserem Webinar dreht sich alles um die Gestaltung von einem CEWE-FOTOBUCH Ihrer Reise:

  • Was macht ein gelungenes CEWE-FOTOBUCH mit Reisefotos und persönlichen Erinnerungen aus?
  • Welche Inhalte gehören hinein – und was können Sie weglassen?
  • Wie bauen Sie eine stimmige Gestaltung von der ersten bis zur letzten Seite auf?
  • Mit welche besonderen Features (z.B. Panoramaseite, personalisierter Schuber, 3D-Druck u.v.m.) lässt sich das Reisebuch veredeln?

Andreas Scholz, Fotobuch-Experte von CEWE

 © Cewe

Ausserdem stellt Ihnen Fotobuch-Profi Andreas Scholz (siehe Bild), der durch das PCtipp-CEWE-Webinar führt, die aktuelle Software sowie neue Designvorlagen vor, die Sie Schritt für Schritt bei der Buchgestaltung unterstützen. Sie lernen, wie Sie Landkarten und Reiserouten einfügen, um Ihre Reise visuell erlebbar zu machen. Dazu gibt es spannende Neuheiten, mit denen das Cewe- Fotobuch noch professioneller und persönlicher wird.

👉 Lassen Sie Ihre Reise noch einmal lebendig werden – Seite für Seite. Das ist die Gelegenheit: Melden Sie sich jetzt kostenlos an und gestalten Sie ein CEWE-FOTOBUCH von Ihrer Reise, das Ihre Geschichten perfekt erzählt! 

  • Was: kostenloses PCtipp-CEWE-FOTOBUCH-Webinar: «Das perfekte Fotobuch für von Ihrer Reise»
  • Wann: am Donnerstag, den 25. Juni 2026, ab 16.00 Uhr
  • Dauer: ca. 60 min
  • Anmeldung: hier
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