Gratis-PCtipp-Webinar
«Perfektes Foto-Reisebuch gestalten» mit Marktführer CEWE FOTOBUCH
Sie möchten Ihre Ferienerinnerungen in einem CEWE-FOTOBUCH festhalten, das begeistert? Dann ist dieses Webinar genau das Richtige für Sie! In unserem Webinar dreht sich alles um die Gestaltung von einem CEWE-FOTOBUCH Ihrer Reise:
- Was macht ein gelungenes CEWE-FOTOBUCH mit Reisefotos und persönlichen Erinnerungen aus?
- Welche Inhalte gehören hinein – und was können Sie weglassen?
- Wie bauen Sie eine stimmige Gestaltung von der ersten bis zur letzten Seite auf?
- Mit welche besonderen Features (z.B. Panoramaseite, personalisierter Schuber, 3D-Druck u.v.m.) lässt sich das Reisebuch veredeln?
Ausserdem stellt Ihnen Fotobuch-Profi Andreas Scholz (siehe Bild), der durch das PCtipp-CEWE-Webinar führt, die aktuelle Software sowie neue Designvorlagen vor, die Sie Schritt für Schritt bei der Buchgestaltung unterstützen. Sie lernen, wie Sie Landkarten und Reiserouten einfügen, um Ihre Reise visuell erlebbar zu machen. Dazu gibt es spannende Neuheiten, mit denen das Cewe- Fotobuch noch professioneller und persönlicher wird.
👉 Lassen Sie Ihre Reise noch einmal lebendig werden – Seite für Seite. Das ist die Gelegenheit: Melden Sie sich jetzt kostenlos an und gestalten Sie ein CEWE-FOTOBUCH von Ihrer Reise, das Ihre Geschichten perfekt erzählt!
- Was: kostenloses PCtipp-CEWE-FOTOBUCH-Webinar: «Das perfekte Fotobuch für von Ihrer Reise»
- Wann: am Donnerstag, den 25. Juni 2026, ab 16.00 Uhr
- Dauer: ca. 60 min
- Anmeldung: hier
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