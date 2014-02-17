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Simon Gröflin
17. Feb 2014
Lesedauer 3 Min.

News

Preisalarm: 55-Zoll-Fernseher für 1300 Franken

Media Markt bewirbt einen grossen 55-Zoll-LED-Fernseher von Samsung. Das Angebot gilt in allen Media-Markt-Filialen. Handelt es sich nur um einen Ladenhüter? PCtipp unterzieht den TV einem Express-Check.

Der UE55F7080 von Samsung lässt punkto Leistungsmerkmale und Anschlüsse kaum Wünsche offen

© Quelle: PCtipp.ch

Den aktuellen TV-Spot vom Media Markt haben Sie sicher schon ein paar Mal gesehen. Gerade mal 1299 Franken will Media Markt für den Lockvogel. Handelt es sich dabei nur um einen angestaubten Ladenhüter, dessen Restlagerbestände abverkauft werden müssen? PCtipp hat schon ein Modell dieser Serie getestet und erklärt Ihnen im Folgenden, was der TV taugt.

Der UE55F7080 von Samsung lässt punkto Leistungsmerkmale und Anschlüsse kaum Wünsche offen

 © Quelle: PCtipp.ch

Ausstattungsmerkmale

  • Modell: Samsung UE55F7080
  • Bilddiagonale: 55 Zoll (138 cm)
  • Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)
  • Bildwiederholrate: 800 Hz CMR
  • TV-Tuner: Analog, DVB-S2/T2/C
  • 3D: ja (Active Shutter, inkl. 2 Brillen)
  • Lautsprecher: 2 x 10 Watt
  • Abmessungen (mit Fuss) 122,9 x 75,8 x 25,7 cm
  • Gewicht: 15,7 kg (mit Fuss)
  • Energieeffizienzkategorie: A+
  • Stromverbrauch (Standby): 0,5 Watt
  • Schnittstellen: 4 x HDMI, 1 x Video-In (Composite), 1 x Video-In (Component), 3 x USB 2.0, WLAN, Scart
  • Smart TV: ja (Samsung Smart Hub, Apps, Webbrowser etc.)
  • Garantie: 2 Jahre
  • Preis: 1299 Franken 

Neuwertiges Modell

Das Angebot ist offenbar, solange der Vorrat reicht, gültig. Auf der Shop-Webseite von Media Markt kann unterhalb der Preiskennzeichnung entnommen werden, in welchen Filialen der TV zurzeit noch verfügbar ist.

Die F-Serie der Serie 7 von Samsung ist zwar nicht mehr ganz so aktuell, doch stammt dieses Modell etwa vom dritten Quartal 2013. Somit hat der TV einen recht neuen Marktwert.

Lesen Sie auf der nächsten Seite: Einschätzung und Fazit

Einschätzung und Fazit

Der Samsung UE55F7080 im Express-Check

Was die F7080-Serie kann, haben wir bereits bei einem 46-Zoll-Modell im Test herausgefunden. Auch der 55-Zöller der Serie (mit einer 138-cm-Bilddiagonalen) hat praktisch dieselben Features.

Mal abgesehen von der nicht recht funktionieren wollenden Sprach- und Gestensteuerung, gefällt uns vor allem die Ausstattung hinsichtlich Hardware und Schnittstellen. Vier HDMI-Anschlüsse nebst WLAN und dreier USB-Schnittstellen sind heutzutage einfach wünschenswert, wenn nicht nur eine Spielkonsole oder gerade mal ein Digital Receiver als einzige HDMI-Quelle angeschlossen wird.

Gutes Bild, verbesserte Energieeffizienz

Die Bildqualität hat uns bereits im Test des 46-Zoll-Modells überzeugt: Wir konnten kaum Verzerrungseffekte beziehungsweise Schlieren bei schnellen horizontalen Bildverläufen ausmachen. Nicht umsonst ist wohl deshalb ein Vierkern-Prozessor an Bord.

Bei dem UE55F7080 ist aufgrund der A+-Energieeffizienz davon auszugehen, dass der Stromverbrauch zusätzlich optimiert wurde. Dies war die einzige Eigenschaft die uns beim Nachmessen bei letzterem Testmodell nicht ganz überzeugte. Samsung dürfte aber den TV nicht mit einem A+-Label titulieren, wenn der Stromverbrauch nicht nachweislich optimiert wurde. (Online-Shops sind beispielsweise verpflichtet, diese Angabe immer anzugeben.)

Der UE55F7080 ist ein Full-HD-Modell, allerdings auf höchstem Ausstattungsniveau. Wenn Sie jetzt schon abwägen, ob Sie eher auf die 4K-Generation warten, sei im Voraus gesagt, dass es noch an Inhalten fehlt und der Anschaffungspreis noch unverhältnismässig höher ist als jener der Full-HD-Modelle.

Fazit

Wir können unser Fazit vom letzten Testbericht eigentlich nur wiederholen: Samsungs UE-55F7080 ist ein sehr ausgereifter Flachbildfernseher. Bildqualität, Ausstattung und Bedienung des 1299 Franken teuren TVs liegen auf Höchstniveau.

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