Test: Sony DAB-/FM-Wecker-Radio XDR-C1DBP

Man kann fünf Sender voreinstellen. Das erscheint uns ein wenig dürftig für jene, die regelmässig Online-Radio hören und Spotify benutzen; aber für ein klassisches Reise-Radio reicht es vermutlich. Die DAB-Sender sind alphabetisch hinterlegt. Dass man nach jeder Senderauswahl hinten am Gerät «Enter» drücken muss, damit er abgespielt wird, fällt uns mit der Zeit etwas auf die Nerven. Doch als wir herausfinden, dass auch die obige lange Taste «Snooze/Brightness/Enter» funktioniert, sind wir wieder zufrieden. Gemäss Bedienungsanleitung umfasst der DAB(Band III)-Frequenzbereich 38 Kanäle. Manuell zählten wir 68 DAB-Sender.

Wer sich täglich vom Smartphone wecken lässt, dem wird die Weckzeitraumfunktion gefallen. Wählt man «Weekday» und «Weekend» erklingt der Wecker jeden Tag oder man wählt nur eine der beiden Varianten. Im Test funktionierte der Wecker tadellos. Drückt man kurz auf die lange Taste oben («Snooze/Brightness/Enter»), lässt das Radio uns noch 10 Minütchen weiterdösen. Je häufiger man die Taste kurz drückt, desto länger kann man weiterschlummern (bis 60 Minuten). Uns gefällts. Man kann zwei verschiedene Wecker programmieren, A und B (Dual Alarm Setting).

Eine praktische Funktion: Man kann sein Smartphone mit dem Sony-Radio aufladen (USB-Kabel nicht im Lieferumfang enthalten). Das Auflanden des Handys war etwas langsam, aber funktionierte sonst gut. In der Anleitung steht, die Empfangsempfindlichkeit des Radios könne währenddessen leiden – in unserem Test war dies nicht der Fall.

Positiv anzumerken ist noch die Helligkeitseinstellung, die man von «hoch» über «mittel» zu «niedrig» oder «aus» wechseln kann. Allerdings gibt es keine automatische Dimmfunktion. Des Weiteren besitzt das Radio eine Backup-Batterie (CR-2032). Diese ist für den Fall eines Stromausfalls gedacht und speichert die hinterlegten Wake-up-Alarme. In unserem Test funktionierte das; wir hätten nicht verschlafen.

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Fernbedienung und Bluetooth sowie das Fazit

Fernbedienung und Bluetooth: Fehlanzeige

Wer Fernbedienungen mag, wird enttäuscht, es ist keine im Lieferumfang enthalten. Somit kann man das Radio lediglich am Gerät bedienen, was wir bei einem neuen Gerät nicht gut finden. Bei einem neuen DAB+-Wecker-Radio wäre auf unserem Wunschzettel nebst Fernbedienung auch Bluetooth und allenfalls eine Steuerungs-App gestanden.

Der hinten eingebaute Lautsprecher wird standardisierter Erwartung gerecht. Wer das Volumen ganz aufdreht (resp. -drückt), wird schwaches Klirren vernehmen. Zudem ist der Lautsprecher zu klein (ca. 4 cm Durchmesser, Ausgangsleistung 700 mW), wenn man einen guten Bass schätzt. Eine Buchse für externe Lautsprecher ist leider nicht vorhanden.

Fazit: Wer raffiniertes Design sucht, wird hier enttäuscht. Dennoch ist das Sony-DAB/FM-Wecker-Radio XDR-C1DBP ein schönes, zuverlässiges Radio, das zum Beispiel in eine kleinere Wohnung passt oder wir würden es auch in unseren Rollkoffer packen für den etwas längeren Urlaub in einer Ferienwohnung. Unschön fanden wir, dass es keine Fernbedienung gibt und für den doch eher hohen Preis für ein Reiseradio hätten wir Bluetooth und/oder eine Steuerungs-App erwartet. Die schnell erscheinenden «Tääpe» (Fingerabdrücke) sind Geschmackssache. Aber ansonsten ist das Gerät dank sehr guter Bedienungsanleitung ein solides DAB-/FM-Wecker-Radio, mit dem man sein Handy aufladen kann und dessen Weckfunktion einen weiterdösen lässt.