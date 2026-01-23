23. Jan 2026
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 03
In der Kalenderwoche 03 vom 12. bis zum 18. Januar 2026 standen die Artikel "Die 5 besten Smartphones" und"Druckprobleme lösen" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 03 von diesem Jahr 2025 dauerte vom 12. bis zum 18. Januar 2026. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Rang 2
Rang 3
Rang 4
HBO Max startet in der Schweiz
Rang 5
Der Streaming-Guide für die Schweiz
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In der Kalenderwoche 02 hatte dieses Video die meisten Aufrufe:
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