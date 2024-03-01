1. Mär 2024
Lesedauer 2 Min.
PCtipp.ch
Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 08
In der Kalenderwoche 08 vom 19. bis zum 25. Februar 2024 standen die Artikel "Smart-TV-Kauf: Darauf kommt es an" und "Fünf simple Datenschutztricks im Internet" ganz oben in der Gunst unserer Leserschaft.
Die Kalenderwoche 08 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 19. bis zum 25. Februar. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.
Rang 1
Smart-TV-Kauf: Darauf kommt es an
Rang 2
Fünf simple Datenschutztricks im Internet
Rang 3
Rang 4
Bei Strommangellage sollen viel genutzte digitale Plattformen gesperrt werden
Rang 5
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