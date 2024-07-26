Top 5: Die besten PCtipp-Artikel aus der Kalenderwoche 29

Die Kalenderwoche 29 von diesem Jahr 2024 dauerte vom 15. bis zum 21. Juli 2024. Von den in dieser Zeit publizierten Beiträgen präsentieren wir Ihnen hier die fünf meistgeklickten Artikel.

Rang 1

Fernsehen – überall

Rang 2

WhatsApp führt Favoriten ein

Rang 3

Taskleisten-Verknüpfung lässt sich nicht entfernen

Rang 4

Vorsicht vor dringenden Unterstützungsanfragen

Rang 5

Kaputte Software legt weltweit Computersysteme lahm

PCtipp YouTube-Kanal

Ausserdem haben wir in der KW 29 das folgende YouTube-Video veröffentlicht: